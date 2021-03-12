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聯準會已彈盡援絕？ 金融市場上演熱錢大風吹

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

市場認為通膨壓力已不斷升高，但Fed表明無意干預債市，而讓美國10年期債息飆高、並導致全球股市急跌。難道聯準會已無子彈可用？這對於股市來說到底是利多、還是利空？

外界近期不斷看好歐美接種新冠肺炎疫苗的人愈來愈多、將帶動全球經濟復甦的同時，全球主要國家央行、尤其聯準會（Fed）持續極寬鬆貨幣政策不變，令市場通膨預期不斷升溫，使美國10年期公債殖利率不斷走高，3月5日盤中最高甚至衝上1.624%，即使後來拉回，收盤仍達1.568%，均創下逾13個月新高。

市場憂Fed已沒子彈

但Fed高層似乎對市場愈來愈普及的通膨惡化說法不以為然，連其主席鮑爾也認為就算債息急升，債市仍沒出現失控現象，甚至強調目前Fed的貨幣政策立場適當，表明無意出手干預債市，這是讓美國10年期債息飆高、並導致全球股市急跌的主因。到底鮑爾說的是真心話，抑或外界向來最擔心「Fed政策彈藥用完」的情況已發生？不管是哪一種，若美國債息不斷走高，金融市場被影響的程度有多大，已成為目前市場最關心問題。

美國目前基準利率近乎零，持續買債的結果是讓資產負債表處在歷史高點附近，似乎在貨幣政策已難有多大操作空間，這才讓人擔心在資金狂潮下，若美國再通過1.9兆美元紓困案，只會令美國通膨壓力大增，最終Fed升息速度慢，可能令通膨失控；或被迫提早或加快升息，又可能扼殺經濟復甦的勢頭。因此，Fed有沒有足夠的政策子彈來防患於未然？就極受外界關切。

葉倫掛保證市場不甩

其實Fed還有像「殖利率曲線控制」（yield curve control）或「扭曲操作」（operation twist）等工具來干預匯市，連財長葉倫也一再強調美國政府有不少政策工具來防止通膨失控。但市場仍然擔心Fed沒足夠子彈，因為其他主要央行似乎也有子彈用完的情況。

近期債息不斷走高，引發金融市場波動劇烈，讓人擔心衝擊全球經濟復甦步伐，從歐洲、日本到紐澳等央行都表示關切。歐洲央行的管理委員德加洛（Francois Villeroy de Galhau）就強調必須對任何債息不合理上升做出因應的準備，紐西蘭央行助理總裁霍克斯比（Christian Hawkesby）也表示正密切關注債市動向。但除了澳洲央行增加買債規模來控制殖利率曲線之外，其他央行都只是動口、而沒有出手。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/3/12 No.1240】

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