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台灣大車鏈 電動車概精英股一手抓

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／楊璧如】

去年電動車廠特斯拉（Tesla）股價大踩油門，逆勢大漲逾50倍，而分拆後再漲1倍，讓市值突破8200億美元，並躋身全球市值前10大企業之林，話題也相當火熱，除特斯拉股價旱地拔蔥外，2020年中國電動車3大新創品牌蔚來、小鵬及理想股價亦隨銷售量創下歷史新高而呈現大漲，其市值更曾排名全球車廠第5、10與14大，顯現電動車族群成為市場焦點。

電動車＋自動駕駛

車用半導體需求大提升

新冠疫情衝擊全球經濟， 2020年全球汽車銷售自2019年8900萬輛下降為7200萬輛，疫情讓前景蒙塵，2020年汽車業者對車用半導體晶片大舉砍單，隨著各國解封與廠商復工，去年下半年歐洲、美國與中國等主要車市開始出現谷底復甦。

由於先前汽車業者已削減車用半導體訂單，在車市回春時正逢半導體晶圓代工與封測等產能吃緊，當業者開始追單車用半導體晶片之後，又加大市場供需缺口，加以自動駕駛需求增加以及電動車市場成長，造成當前車用晶片供不應求的窘境。

全球節能減碳環保意識增強，包括中、美、英、加、日、法、德、荷、挪威、瑞典等聯合國潔淨能源部長會議的會員國持續倡導使用電動車，產業在政策驅動下逐漸成長。而近年各國相繼提前對燃油車的禁售時程，並提供電動車相關補貼，又再助長電動車銷售。相對整體車市的負成長，2020年電動車卻逆勢成長，銷售達240萬輛（YoY+19.8%），市場預期2021年將達340萬輛（YoY+39.7%）。

歐洲國家最積極

電動車銷售比提升至15%

目前對電動車政策最積極的是歐洲國家，歐盟預計2021年電動車銷售占比將提升至15%，目標在2030年之前成長至3000萬輛。為了達到這個目標，包括挪威、荷蘭、德國、英國、比利時、法國、日、韓等多國政府陸續宣布禁限燃油車時程，美國總統拜登也規畫未來每年將投資5000億美元，預計到2050年以前落實100%的清潔能源和零排放車輛。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/3/12 No.1240】

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