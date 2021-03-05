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交易大熱門ETF特蒐 台 陸股 原油 VIX擇點布局

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

挾著交易成本低、持股透明、以及用小資金就能擁有一籃子投資組合的優勢，近年ETF成為全球投資新顯學，在台股市場的交投也愈趨熱絡，隨著基金公司積極規畫發行各類型ETF，盤面當中可供挑選的ETF「菜色」可說是琳琅滿目，包括投資各地區、各商品、各產業、槓桿型、反向型的ETF，都能讓投資人隨著市況與需求打造適切的投資組合。本文將根據近日交易熱門之ETF，歸納市場目前投資焦點，並據此給與操作建議。

富邦VIX跌跌不休

首先，最近讓投資人十分苦惱的是富邦VIX（00677U），該檔ETF追蹤的是標普500波動率短期期貨指數，其實投資人大多都清楚這是一檔「避險功能型」的ETF，買進時機是當預期會發生黑天鵝等重大利空事件，為了平衡資產風險、或者降低持股下跌的損失，但因為ETF的投資標的是VIX期貨，在多數時間都呈現正價差，每個月轉倉結算時會導致基金淨值減損，所以將導致ETF呈現長期下跌走勢，再加上過去幾年美股受惠寬鬆資金而持續大漲創歷史新高，因此長期下來，富邦VIX跌跌不休，目前每股淨值已跌破2.5元。

依金管會規定，假如期貨ETF最近30個營業日平均每單位淨值，較其發行時累積跌幅達90%時，ETF將經進行下市及清算程序，簡單來說，萬一富邦VIX的淨值跌到2元並持續一段時間，投資人將被迫只能領回殘值，會實現重大損失。截至1月底為止，ETF規模仍達143億元，且受益人數多達6.5萬人，無論後續是否清算，都不適宜長抱，如今之計其實也別無它法，建議忍痛執行停損並記取經驗。

最近國際原油出現大幅度反彈，西德州原油與布蘭特原油都漲破每桶60美元，追蹤原油的ETF也成為交易大熱門，包括正向2倍槓桿的街口布蘭特油正2（00715L）和元大S&P石油（00642U），今年以來分別上漲52%、28.8%，與股市相比表現毫不遜色。

隨著疫苗問世、多國開始執行大規模接種，對經濟前景的樂觀期待，使油價隨之翻揚。此外，近期強烈暴風雪侵襲美國，極度低溫讓德州等產油州的生產作業一度被迫停擺，所引發的供給疑慮，也成為刺激油價走高的因素之一，某些報告甚至推論，美國原油產量下滑幅度高達40%。還有另一個市場熱烈討論的話題，是巴菲特旗下投資公司豪砸41億美元，大舉敲進石油公司雪佛龍股票，股神投資能源股當然引起投資信徒跟風布局能源股以及相關ETF。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/3/5 No.1239】

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