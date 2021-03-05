台股軋空史頁頁精彩 養空 套牢 殺多3部曲

【文／柯孟聰】

美國華爾街今年元月發生匪夷所思的「遊戲驛站（GameStop）軋空事件」，網路紅人結合散戶力量，成功軋空資金雄厚的對沖基金，GME股價飆漲17倍，令對沖基金巨幅虧損50億美元，約台幣1400億元，其間雖有特斯拉執行長馬斯克的轉貼加持，惟在資金氾濫狂潮下，使小蝦米成功擊垮大鯨魚，跟以往視散戶投資為笨錢（dumb money），散戶為待割的韭菜，已是不同的多空對決。隨著時代環境轉變，網路盛行與通訊媒體暢旺，集結小力量打倒大巨人，是有可能發生的。

在歷史上，台股軋空事件，重複循環屢見不鮮，核心仍在於籌碼供需，順勢是操作的準則，當然新制度與相關法規皆會影響到軋空行情的大小與泡沫破滅的時間週期。

軋空事件屢見不鮮

台股隨時間循環的蛻變，亦發生類似美國GME事件，去年新冠肺炎蔓延全球，以生產口罩防護衣的美德醫療-DR（9103），獲利暴增，股價由1元漲到最高的78元，漲幅達到70倍，成為台股漲幅最大的個股，並順利軋空。台灣網路與社群媒體發達，成為傳遞股市訊息最佳工具，網紅與股市訊息社群族板主，號召散戶買進多年不動的台灣存託憑證TDR，亦成功結合小蝦米的力量，如將泰金寶-DR（9105）由2.1元飆升至13.75元，散戶族群軋空大戶，全市場的TDR同步飆漲，是以往不可思議現象，台股的監視制度與主管機關的關切，泡沫僅維持2個月的時間，追價者要留意風險。

股市沒有新鮮事，是一而再的歷史重演。台股軋空史依循軋空循環「養、套、殺」3部曲。所謂趨勢的力量是無法抗衡，而鐵齒逆勢操作的投資人，往往對強勢大漲的個股看不順眼逆勢放空，主力大戶趁機拉抬股價，吸引更多的融券放空，更促使融資信用戶與現股買進的多方加入戰局，行進過程因融券回補的支撐股價效果，與追價者湧入，股價易漲難跌，融券餘額不斷增加，即所謂的養空階段。

進入殺盤第3階段

隨股價提升，須更大的量能推升，至巨量長黑的滿足點後，股價趨勢反轉向下，融資與現股買進者慘遭套牢，即進入第2階段的套牢格局。依現行制在股東會召開前2個月加5個營業日與除息、權、現金增資日的前5個營業日，融券須強制回補，主力大戶趁此契機大量出貨，股價快速下挫，令融資維持率不足，融資斷頭多殺多，是殺盤第3階段。