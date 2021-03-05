:投資大咖也瘋狂 比特幣成資金行情金絲雀？

【文／阮文非】

比特幣每單位價格去年狂漲3.3倍後，今年2月中再創新高逼近6萬美元，若以元月初開始計算到這最高點，短短不到2個月又大漲逾1倍，這種漲法讓比特幣跟電動車商特斯拉一樣，成為投資人茶餘飯後的熱門話題，到底比特幣有什麼誘人之處讓大家為之著迷？

比特幣波動極度劇烈

除了全球資金氾濫成災，使包括比特幣在內的所有可投資的工具都大漲特漲之外，許多投資大咖和企業紛紛以行動或言論來支持比特幣的前景，絕對是令愈來愈多投資人對比特幣瘋狂的重要原因。這場金錢遊戲能持續下去嗎？這可能是一場熱鬧無比的盛宴，但也隨時可能變成像400年前的荷蘭「鬱金香泡沫」！

但如果跳脫比特幣是否值得投資的思考，改以視之為目前市場縮影，也許對投資人來說更有價值。在愈來愈多人乃至投資大咖開始為比特幣著迷時，它可能成為資金行情的金絲雀，只要比特幣繼續走高，有更多重要企業與大咖參與，預示著整個金融市場的資金行情會繼續走下去。相反地，在愈來愈多企業與大戶跟比特幣「綁在一起」後，比特幣一旦出現崩跌，也許預示金融市場後市可能有狀況。

去年特斯拉股價飆漲7倍，讓其創辦人兼執行長馬斯克躍升為全球首富。比特幣去年3月中最低跌至4904美元，若以今年來的新高計算，漲幅超過10倍，也創造出逾10萬個身價逾百萬美元的富翁。根據BitInfoCharts資料顯示，到2月24日為止，9萬3862個帳號持有比特幣的價值，在100萬美元以上到1000萬美元以下區間，8214個帳號超過1000萬美元，甚至擁有價值10萬美元以上的帳號逾42萬個。

特斯拉在2月8日表示已砸下15億美元買進比特幣，並準備接受客戶以比特幣來買車，馬斯克也發表看好比特幣的言論，使比特幣很快升破5萬美元大關。在愈來愈多華爾街投資大亨看多下，更讓比特幣在2月21日最高來到5萬8322美元！但美國新上任財長葉倫在2月22日對比特幣做出嚴厲批評後，比特幣價格又迅速跌破5萬美元水準。比特幣暴漲暴跌早已不是新聞，但今年來藉著各種多空消息而出現極度波動劇烈的走勢，更突顯這波資金行情的神經質。

葉倫拆穿比特幣假象

隨著電子支付平台PayPal和特斯拉等愈來愈多重要企業支持比特幣，讓投資人更認定比特幣最終會被市場接受為可取代傳統貨幣的虛擬通貨，打破像末日博士魯比尼（Nouriel Roubini）等專家批評比特幣「無用」的批評。