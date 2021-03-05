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搶息超前部署 金光閃閃好息股登場

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／鍾國忠】

台股自2021年年初以來，指數已常見到大幅震盪整理，而在上漲或拉回修正過程當中，更是常見到千點以上的漲跌，儘管如此，1月指數單月大漲2.75%，2月更是大漲5.39%，幾乎是1月的1倍。然而，在高檔當中，由於指數常出現大漲與大跌，同時又兩度回測月線支撐，也顯示高檔市場看法已有分岐。

雖然股市的下跌因素可能有很多理由，目前見到的包括：疫情不穩定、2月份工作天數較少，或者美債殖利率的上升等，然近期全球股市出現大幅下跌，以剛發生且又有共同性的因子來分析，則將以美債殖利率的上升為主要的影響因素，而這部分如果在資金寬鬆的環境之下，就得以高股息殖利率角度選股才能降低風險因子，因此本篇將從此方向來分析，希望能幫助大家在低利率時代當中仍能兼顧風險而獲得應有的報酬。

光寶科平均殖利率高

近期已有些公司陸續宣布去年獲利，同時也宣布今年的股息政策，截至筆者完稿為止，目前已宣布者約有40家高股息殖利率股，至於殖利率選股則不妨可從2個角度來思考，一者為已宣布2020年獲利且高股息殖利率股；二者是尚未宣布股利、但近5年平均殖利率達5%以上且近月均量達4000張的公司。後者主要是因考量較大資金部位的投資者進出，因為有時高股息殖利率股的成交量並不高，因此這部分得要另做考量，以下將針對部分重要個股來扼要說明。

光寶科（2301）：該公司近5年平均殖利率約6.24%，未來發展主要領域有3個：光電產品、伺服器跟雲端中心、車用電子，預估未來這3個領域都有2位數以上的成長，其中，光電產品受惠於IoT、各類消費性產品、5G、工控、醫療…等需求，尤其光耦合器供不應求，今年上半年維持供給吃緊，目前訂單出貨比超過1.6倍。

伺服器跟雲端中心受惠於宅經濟跟工作模式改變，市場需求大，加上新產品被客戶採用，光寶科的市占率提升，同時ASP增加；車用電子部分，目前已經出貨的有車燈、車用攝影模組與車內部的LED產品，EV charger已經打入美系的新客戶，第2季～第3季就會小批量的導入量產。

光寶科2021年資本支出50億元，主要用於高雄廠及海外生產基地擴產計畫，並且將提升內部自動化效率；受惠光電與雲端伺服器等核心事業成長，預估2021年毛利率將持續提升，另外，董事會通過2020年度配發每股現金股利3.4元，以目前股價計算，股息殖利率5.6%，2020年每股獲利約4.26元，2021年預估每股獲利約5.51元，可望延續去年第4年連續獲利成長腳步。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/3/5 No.1239】

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