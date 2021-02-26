股東會引爆3大利多 軋空 董監改選 除權息接力秀

【文／蔡明翰】

依照公司法170條規定，上市櫃公司股東會每年至少須召集1次，並且應於每會計年度終了後的6個月內召開，換言之，國內高達1700多家上市櫃公司須在6月底前召開股東會，導致國內上市櫃公司召開股東會的高峰期將集中於每年的5月至6月之間。

股東會衍生3大行情

股東會重要的議程包括4項：一為報告事項，主要由主席報告去年與目前的營運狀況；二為承認財務報表與公布盈餘分配；三為討論與議決事項；四為若當年須改選董事與監察人，將進行改選動作。

乍看之下雖與公司基本面關連不大，但每年3、4月間股市卻固定上演股東會行情，主要來自3個層面的利多，其一為股東會前的軋空行情，主因在於股東會前60天為停止過戶日，而股東必須在最後過戶日前完成交割，股票持有者才會出現在股東名冊上，才享有參加股東會、並可領取紀念品，及享有表決、投票等權利。

若以今年目前較多公司選擇的5月28日為股東會日期為例，3月30日即為停止過戶日的開始，在停止過戶起始日前的第6個交易日即為融券最後回補日，並且加上其後共4個交易日將停止融券，因此3月22日將為融券最後回補日，3月22日至3月25日將暫停融券，而在最後融券日之前，所有的融券將必須強制回補。

再加上去年下半年以來經濟復甦與資金充沛，指數延續強勢多頭格局，因此融券投資多呈現虧損格局，空方短線將不易棄守，後續在最後回補日逼近之下，預期高券資比且低股價淨值比、加上技術面維持多頭走勢的個股，將有望上演股東會前的軋空行情。

董監改選搶親有看頭

股東會行情第2個層面的利多為董監改選行情，根據公司法規定，上市櫃公司每隔3年須改選董事與監察人，上市櫃公司有1700家，每年約有500多家進行董事會改選，為了保有經營權，持股明顯不足的董監事們，會在事前陸續回補股票，必須趕在股東會前的停止過戶日前補足股票，在董監事回補潮下，股價多維持相對強勢，且若公司市值偏小、董監事持股比重偏低，加上公司具有大量的有形或無形資產的話，常常容易成為市場派覬覦的標的，可能進場大量買進，寄望在董監改選時搶得席位，甚至奪下經營權，換言之，在市場派進場搶親下，股價有望出現飆漲行情。