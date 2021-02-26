當沖 做短 存股全攻略 3大操作策略搞定Q1

【文／傅梓翎】

股市熱熱熱、成交量滾滾滾，有愈來愈多投資人進入市場，在3大操作策略中「當沖、做短、存股」該怎麼操作？又分別該選哪些類型標的？另外，所有空方操作商品，包括：VIX、ETF反向商品、融券、期貨空單等，看看這些空方籌碼的狀況？又要如何觀察與研判呢？

長短操作間掌握節奏

有愈來愈多投資人喜歡存股，在操作上比較悠閒一點，有空的話做短，或是當沖一下都可以，然而，也要小心在「當沖、做短、存股」間的操作觀念與策略上混亂，在長短之間打壞了操作節奏，那麼就很容易失誤，而「當沖、做短、存股」間的選股邏輯與重要觀念為「當沖重量能、做短重法人、存股重穩定」，這是首先要知道的，惟有了解其中的分別後，才不會長短不分，增加成功的機率。

「當沖」首重成交量能：尤其是成交金額更具有代表意義，投資人可以每天觀察成交值前100大的個股，從這裡面比較有當沖成功的機會。

得注意的是，「當沖」是交易老手較會採取的策略，因風險較高，需要相當的經驗來判斷。大致上會去觀察每天最具有量能的前100大、股性最活潑的個股來操作，如果成交量能不夠，在參與者不多的情況下，進去和主力當沖，往往容易被修理，買得太多，主力就容易殺尾盤洗出當沖客！而股性上的活潑是必要的，否則股價不太動的話，很難有當沖空間，但這裡仍然要提醒投資人，當沖的風險相當高，需要設定損點，並且量力而為。

以2月22日成交值前20大來看，若有機會，筆者會優先選擇華邦電（2344）、旺宏（2337）、華新科（2492）或國巨（2327）來做當沖，當然長榮（2603）也是可以；但是航運類股的波動性實在是太大，一般投資人心臟可能會受不了，因此要量力而為；至於台積電（2330）和聯電（2303）最近股性較平穩、波動不大，找他們來當沖的成功機率比較不大，當然，以近期的趨勢來看，做多當沖仍然是勝率較高的方向；至於做空當沖，就是老手中的老手才會進行的，一般投資人還是穩健一點比較好。

「做短」首重法人籌碼：做短，就是一個波段，可大可小，時間從3天、3週到3個月都可能，因為要放的時間較長，首重法人的籌碼、尤其是「投信、外資」買賣超的個股一定要優先留意一下。筆者通常會留意一下最近5天的投信與外資到底買什麼股票？並且多半從裡面去找一些好股票來持有比較不怕。

以2月5日封關日到開紅盤後的2月22日，共5個交易日來看，可以發現投信買超的前20大，有許多好股票值得留意，像筆者就會優先選環球晶（6488）、日月光投控（3711）來操作，這些個股投信都大買了5億元～10億元，算是加碼了相當的部位，可以持續追蹤，台股氣勢好的話，還可以一路做到3月底的作帳行情，這也是不無可能的。