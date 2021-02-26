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外資瘋狂拋售台股、指數重挫 央行官員這麼說

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今年3月漲什麼？ 網通 零組件 營造暖身出列

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

透過統計，我們針對過去10年上漲機率做檢視，目前看來，百分百上漲的股票家數為零，而90%上漲個股中分為網通、零組件，以及營造等類股，都是接下來有機會上漲值得持續關注。

統計過去10年3月份個股的上漲機率，百分百上漲的股票家數為零，也是過去3個月以來，第1次看到統計過去10年上漲機率，找不到有百分之一百上漲的情況，因此我們先來看看過去10年加權指數上漲的機率是否也是比較低。

3月份上漲機率70%

統計過去10年台股加權指數3月份上漲的機率為70%、過去20年3月份上漲的機率為65%，對比1月份與2月份的加權指數上漲機率來看，其實過去10年3月份加權指數上漲的機會並不低。那為什麼卻統計不出百分百上漲的股票？猜測其中一個很大的原因是，去年受到疫情的影響使得台股大跌，此外3月份也是法人開始換股操作的時間點，簡單的說，類股會開始輪動，比較沒有明顯的族群或是季節效應出現，既然沒有百分百上漲的公司，我們就退一步看看有哪些公司是3月份上漲機率比較高，可以達到90%的公司來做觀察。

統計3月份上漲機率有90%的公司為中華電（2412）、精技（2414）、達欣工（2535）、櫻花建（2539）、信邦（3023）....等。

先從產業面來看，過去10年3月份上漲機率較高的產業為電子與營建等2大產業比較明顯，而電子業中又以網通與零組件為主；營建業中又以營造廠商為主。

中華電歷年3月皆漲

中華電主要是以電信網通服務為主體的公司，也是屬於官股持有的企業，過去10年平均配發股利都有4元以上，換算的平均殖利率也有4%以上，因此中華電也是一檔可用來存股的標的，以至於長期持有中華電股票的小股東也相當多，比重大約是3.2%。

觀察到中華電的股價走勢，大多數的時間都是沒有太大幅度的波動，去年3月因為受到疫情的影響，所以出現走跌的情況。不過，中華電會出現在歷年3月份上漲機率較高的名單，仍是讓人相當訝異，因為中華電並不是一檔波動很大的股票，過去10年3月份的平均漲幅約為1.92%。

其餘上漲機率較高的電子公司，晶技、日電貿、華擎、凌網、富爾特、慶生等，大多都是網通與零組件廠商，適逢2021年為5G建設初步完工後的首年，預期將會有換機潮的帶動，再加上股市表現亮眼，投資人荷包賺得滿滿，只要有適合的新機出現，就會有換機的可能性，因此，相關廠商客戶端備貨的情況明顯，除非3月份突然有重大利空出現，不然相關個股上漲的機會仍高，但仍建議投資人先觀察個股2月份是否已有較高的漲幅出現，若有的話盡量不追高，等待拉回再買進即可。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/2/26 No.1238】

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