退場減債恐慌蔓延中 全球可能重演2013年戲碼？

【文／阮文非】

市場本來憧憬「通貨再膨脹」（reflation）能讓資金行情繼續發威，但隨著外界看好各國持續接種新冠肺炎疫苗後能帶動全球經濟回復正常成長，加上拜登1.9兆美元紓困案會增加通膨壓力，已開始讓人擔心聯準會（Fed）可能因此被迫提前升息。就在這個敏感時機，中國人民銀行最近表明其貨幣政策立場，傾向緊縮而非繼續寬鬆來刺激經濟，更令人擔心的是，各國央行之間向來有模仿的慣性，只要有主要央行帶頭的話，其他央行、尤其鄰近地區的央行往往會傾向跟進。

大家擔心資金行情不再，造成近期美國10年期公債殖利率走高迫近1.4%（殖利率上升代表債券價格下跌）、金價跌破1800美元大關、股市從高點拉回等空頭格局。已有人擔心短期內可能重演Fed在2013年宣布量寬（QE）退場而引發的股、債、金等急速下跌走勢。

2013年發生什麼事？

但換另一個角度來看，當年Fed宣布QE退場後，對金融行情的影響是短空長多，即使是目前專家最擔心的債息急漲衝擊，歷史經驗也告訴我們這並不影響股市多頭，也許近期股市因市場氣氛低迷而下跌後，反而是進場撿便宜的機會。

2013年當時到底發生了什麼事？Fed在2013年宣布QE退場後，立即引發投資人恐慌，從股市、債市到金市都出現急跌走勢。美國銀行2月公布其對基金經理人所做的調查顯示，2013年模式的「減債恐慌」（taper tantrum）已成市場面對的最大風險之一。像前美國財長桑默斯（Larry Summers）近期就警告，拜登1.9兆美元紓困案會激起通膨壓力提前上升。

儘管新財長葉倫一再強調只有推出拜登紓困案才能救美國經濟，而且政府有許多政策工具去對付通膨，但她始終沒有說明到底是什麼工具。市場對通膨上升的預期有增無減，這從美國10年期債息創接近1年新高即可見一斑。BlueBay資產管理投資組合經理人海斯（Kaspar Hense）說，利率走高就代表利率波動幅度更高、息差擴大和市場出現賣壓，情況就如同2013年那樣。

國際金融協會（IIF）指出目前全球總負債達281兆美元，較2013年的210兆美元高出70兆美元，因此有人擔心現在的情況可能較2013年時更嚴峻。只要利率上升而令償債壓力增加，所產生的衝擊將相當可怕。

富達國際的全球固定收益部資訊長艾里斯（Steve Ellis）認為，只有央行繼續維持低再融資利率才能讓全球債市支撐下去，他估計若美國10年期公債殖利率未來1個月較目前上升50個基點，美國10年期公債的持有人即虧損4.62%，同樣情況在2013年的虧損為4.46%。