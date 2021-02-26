漲價大贏家 概念股躍主流 誰一馬當先？

【文／許博傑】

從農曆年前迄今，「漲價」議題不斷躍上新聞版面，不管是傳產的原物料、航運、基本金屬、大宗商品…等，還是電子的半導體相關、面板、被動元件…等，

不少族群都吹起了漲價風，也讓相關股走出一波漲勢，尤其年後，這股漲價風在市場更是愈演愈烈，為讓投資人能更清楚掌握台股動向，本單元專家將全面檢視漲價族群，幫大家找出最具潛力的漲價概念股。

油價站上60美元關卡、創13個月來新高！而美國10年期國債殖利率來到1.3%，市場通膨預期增溫，從近期債券殖利率走高態勢來看，在國會參、眾兩院允許民主黨能獨力推動總統拜登1.9兆美元刺激計畫過關，且聯準會樂見通膨率暫時超出2%目標值，加上近期不管是下游工業產品以及航運價格都出現飆升，在這樣萬物齊漲的狀況下，市場高度預期美國未來通膨將迅速攀升進而導致債券價格的滑落。

基本面持續加溫

原物料族群前景看漲

此外，雖然疫情依然嚴峻，但在OPEC+控制產量有成，加上美國德州大雪影響供給，也讓油價回到暌違的60美元之上，對原物料來說，油價的走強無疑是一劑價格的強心針，而除了油價、美債增添通膨預期外，巴菲特在去年第3、4季大買石油巨人雪佛龍，也暗示其看好未來的原物料走勢。

從基本金屬報價來看，近期包括銅價、鎳價、鋁價等都持續創下波段新高，對應到中鋼（2002）1月EPS賺贏去年全年、盤價連3漲的現象，這些都顯示原物料基本面持續加溫，因此，本文將針對未來原物料看好的理由，及台股在大宗物資、鋼鐵、塑化、散裝航運等產業看好的標的做剖析。

原物料要能走出大行情基本上還是在於市場需求，尤其是政策最為關鍵，而美國在拜登上台後提出1.9兆美元紓困政策，當中大約有4000億美元是要來投資美國的基礎建設，這對於鋼鐵等基本金屬的用量將有所提升。此外，中國在疫情發生後也持續推動振興經濟措施，這也讓去年第4季起鐵礦砂的價格飆高，間接帶動基本金屬的價格攀升，加以全球電動車的熱潮也推升銅、鎳的需求，而油價在近期站上60美元關卡、美元指數維持弱勢都成為原物料價格走強的關鍵。

也因此，在這樣的背景下，讓澳洲礦業巨擘BHP集團上半年繳出7年來最高獲利，對原物料個股來說，短線所有利多逐漸匯集，長線已經具備隨著通膨升溫的基本面，相關原物料族群將在今年上半年走出一波亮麗的行情。

德州的大雪迫使美國總統拜登宣布處於重大災難狀態，也導致美國的石油及製品供需短線失衡，加上OPEC+目前還是維持減產的狀態，所以讓油價一度衝上62美元，以過去的經驗來看，只要油價維持緩漲的多頭態勢，這將有利石化產品報價走穩，加上目前時間點已經來到農曆年後，中國年後回補庫存需求啟動，塑化產業第1季相對有看頭，而棉花價格創2年半新高，化纖替代需求起，也將帶旺相關的聚脂粒及尼龍等產品報價推升。