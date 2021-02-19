零股交易操作2.0 實戰高手的新年度作戰計畫

【文／傅梓翎】

零股交易已經上路一段時間了，大家是否已經習慣這個方便的工具了呢？進入新的年度，讓筆者來幫大家彙整關於零股交易操作的大大小小重點，尤其是如何利用零股來有效存股，更勝於拿零股來沖來沖去。

用買零股長抱好股票

零股上路之後，顯然成為小資族存股的最佳利器，筆者常鼓勵身邊的投資人，如果買不起高價3位數以上的好股票的話，那麼買個零股，10股、100股慢慢存，也是一個很好的方式，就連筆者自己在買台積電（2330）時，也會用50股或100股來慢慢買，因為好股票真的值得長抱，除了台積電，像是鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、聯電（2303）等，都是小資族存股的最愛。

買零股並不是讓我們用來短進短出的，買零股主要是中長期來存股，買了之後，就不要隨便亂賣，這1、2年在台積電大漲之後，台灣投資人開始嘗到股神巴菲特「價值投資」的好處，買到好公司、買到有護城河的好企業、買到世界一流的好標的，就該長期持有它，即使股市動盪也不改初衷，跟著它一起度過5年、10年、甚至是數十年的歲月，就好像把閒錢存在銀行裡面。

因此買進了零股之後，若有大漲的話，不要輕易的賣掉，如果真的要賣的話，可以選擇每年的農曆春節行情前後賣出，實現獲利。在一整年當中，通常筆者會選擇在第2季、第3季股市有拉回時買股票，如果要賣股票的話，最好是選擇在第1季，比較容易賣個好價錢，這個中長期的操作方式，基本上是和買賣現股相同的。

而且，在第3季時往往會有除權息行情，有些個股若配股票股利，會有很多的零股跑出來，部分投資人不喜歡零股，就會紛紛將零股給賣出來，這個時候會形成零股市場的賣壓，但這就是零股族買到便宜零股的好時機，每年到了第3季、當增資股出籠時，可以來好好留意。

不要在股價急漲時買

而且，基本上不要在價格急漲的時候去買，容易買在高點，加上零股有時會買到比較貴（因為零股有時比現股來得活潑，會漲得比現股快），尤其是現在電腦程式交易盛行，抽單的速度也很快，如果投資人是在大漲時追進，很容易就買在高點中的高點。這很不划算，所以零股交易最好是在股價平穩時買進，通常買零股正如前面所說的，是用來存股，而不是讓投資人用來短進短出，這一點一定要記得。