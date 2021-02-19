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原物料醞釀大爆發 4大亮點找出下一個梅超風

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／周代運】

不知讀者還記得否？大約在2007年前後台股市場興起3個新題材，分別是「梅（煤）超風」、「蒜你狠」以及「黃小玉」。其中「梅超風」跟「蒜你狠」是說大陸煤炭以及大蒜瘋狂上漲，「黃小玉」則是黃豆、玉米、小麥的多頭行情，後來都帶動台股相關概念股大漲。這次，透過本篇文章，我們將試著複製當年「梅超風們」的成功模式來為投資人找出投資機會。

中國期貨市場影響大

一般我們講到期貨，多半會聯想到歐美國家的期貨交易所品種，殊不知未來最大的期貨市場，以及對台灣股市影響最大的期貨商品會是在大陸市場。因為期貨是現貨的領先指標，換言之，誰掌握了期貨市場，誰就掌握了整個產業的話語權，因此，近年中國大陸全力推動期貨市場，成為「世界最大」指日可待。此外，由於大陸與台灣只有一水之隔，彼此的產業依存度相當高，因此大陸原物料期貨的走勢更能反映台灣產業趨勢，相當值得讀者深入研究。

目前大陸總共有6個期貨交易所，分別是中金所（中國金融期貨交易所）、上期所（上海期貨交易所）、上期能源（上海國際能源交易中心）、大商所（大連商品交易所）、鄭商所（鄭州商品交易所）、上金所（上海黃金交易所）。其中，上金所的商品嚴格說起來不能算是期貨，例如上金所的黃金商品，在大陸稱作「黃金TD」，黃金期貨另有其人，也就是上期所的「滬金」，兩者差別在於合約規格及保證金、到期日不一樣。

期貨定價權至關重大

之所以特別強調這一點，是想說明中國大陸期貨商品市場的完備程度，幾乎到了疊床架屋的情況，並由此可看出其掌握期貨市場話語權的企圖心，畢竟大陸是全世界最大的原物料進口國，定價權不能總在別人手上。

如果從商品來分的話，則可區分為能源化工類、金屬鋼材類、農產品與食品原料類以及金融期貨等共4大類。其中金融期貨類的商品就類似我們的台指期，主要影響的是指數，對產業影響不大，但另外3大類則影響巨大，特別是農產品與食品原料類，之前提到的黃小玉以及蒜你狠，都屬於此類。

原物料今年漲勢明確

整體來說，屬於原物料的這3大類期貨今年上漲趨勢相當明確，因為原物料除了本身的供需影響之外，它與貨幣永遠是蹺蹺板之間的關係，當貨幣價值提升時，原物料就貶值，反之，當貨幣貶值時，原物料就看漲。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/2/19 No.1237】

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