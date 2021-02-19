強者恆強選股術 哪些高價股強還會更強？！

【文／許博傑】

國際股市在農曆年期間維持多頭表現，美股4大指數中以費半指數表現最佳，2月5日～15日漲幅高達7%，而台股在農曆年前的封關重新站穩在所有均線上，尤其高價股的持續輪動，更是讓台股在年後挑戰歷史新高。在全球股市牛氣沖天的引領下，年後的台股及台股中高獲利、高成長代表的高價股究竟能走出怎樣的多頭走勢？本篇將針對目前盤面上的高價股來探討，包括產業能見度、公司成長性及股價與本益比，看看到底哪些高價股將是第1季多頭最強的標的。

從歷史經驗來看，多頭行情往往是看高價股的極限，因為高價股是高獲利、高成長族群的代表，如果連最好的股票都不能漲，那麼行情就無法期待，以美股為例，不管是谷歌、特斯拉、亞馬遜，或是其他FAANG股，在掌握到趨勢的潮流下，過去1年來持續左右著美股的創高，並到目前股價都在歷史相對高檔，陸股中的股王茅台也有同樣的特性，只要這些國際高價指標股尚未出現明顯趨勢轉折，全球牛市要馬上戛然而止的機會相對小。

高價股後勢仍然可期

回到台股來看，在資金簇擁下，目前盤面有高達4檔以上的2000元股票，400元～1000元間的股票也近30檔，這是過去20年來台股從未有過的現象，2000元以上的股票所代表的是高成長的趨勢，更代表市場願意給高成長股多高本益比的天花板，從目前矽力-KY（6415）、信驊（5274）的本益比高達62.7倍與53.3倍來看，代表市場對於這些高價股的前景相對樂觀。

或許會有人認為這兩檔個股的本益比都高達50倍以上，其實也是某種泡沫程度的代表，但若回歸到本質來看，矽力-KY的股本僅9.3億元，信驊的股本更是僅有3.4億元，代表其高本益比的背後也有著籌碼戰的影子。不止是這兩檔高價股有這種情形，其他高價IC設計股如：祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、愛普（6531）、晶心科（6533）等股本都不到10億元，同樣都有籌碼決定一切的意味。

其中，IP產業的本益比隨便都是60倍、100倍起跳，也可視為高價股本益比天花板，也就是說，這些IC設計股目前是高價股最大的族群，一旦市場風向開始轉變，將可能出現針對本益比修正的走勢，這是未來多頭需要留意的重點；反之，在年後若這些高價的IC設計股能持續向上推升，那麼其他的高價股天花板將隨之撐高，多頭行情也可望延續。