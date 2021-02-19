新興市場今年誰最靚？ 基本面有撐 新興亞洲展魅力

【文／阮文非】

新興市場股市自去年開始強勢回升，讓不少投資人都想知道今年新興市場能投資嗎？其實中國經濟強勁復甦、美元貶值加上誘人的估值，已開始有人看好新興市場，尤其亞洲的資產有上漲潛力。

新興市場股市過去10年來表現落後美股等世界股市，雖去年開始強勢回升，讓其再成為焦點，但摩根士丹利列出多個理由認為，新興市場股市可能在1月時已經到頂，也有專家認為疫情重創新興市場，尤其目前疫苗都被歐美掃貨而更難得。但新興市場真的沒支撐？其實中國經濟強勁復甦、美元貶值讓新興貨幣轉強、加上誘人的估值，已開始有人看好新興市場，尤其亞洲的資產有上漲潛力。

新興市場鹹魚翻生？

過去10年來，新興市場股市表現讓投資人十分失望，MSCI新興市場指數的報酬率僅49.3%，遠低於MSCI世界指數的156%，和標準普爾500指數的242.8%。但從去年3月23日開始到今年1月底，MSCI新興市場指數累計上漲逾80%，高於MSCI世界指數和標普500指數的各自逾70%。

就在MSCI新興市場指數1月大漲1成創新高之際，由摩根士丹利首席亞洲新興市場策略師格納（Jonathan Garner）負責的分析團隊卻認為，新興市場股市可能已在1月上漲至今年的最高點！其理由包括銅價走跌，中國、印度、巴西和南非等4大新興國家持續調節資產負債表，市場對通貨再膨脹的預期已到頂峰，中國持續緊縮流動性，美元止跌，MSCI新興市場指數成分股的獲利預測相對於已開發國家企業不再往上修正，資金瘋狂流入，和通常走勢領先新興市場的南韓股市可能已在1月漲至頂峰，而預示新興市場走勢難有續漲空間。

新興市場經濟前景被市場懷疑的另一原因跟疫情有關。目前印度和巴西是全球新冠肺炎累計確診人數第2、3大國家，累計死亡人數也是全球前5名之內，再加上南非出現傳播力更強的新變種病毒，及阿根廷、印尼…等許多新興市場的疫情也不輕，和歐美等富裕國家拚命搶購和囤積新冠疫苗下，許多新興市場國家更難以買到疫苗來控制疫情，使人擔心其經濟難以復甦。

亞洲新興市場成重點

事實上，並非整個新興市場的表現都不好，光就疫情來看，亞太地區的新興市場裡，除印尼外，其他區內國家在抗疫表現上明顯優於許多地區，即使是區內疫情嚴重國家之一的菲律賓，其累計確診數約55萬人，遠低於許多歐美先進國家和其他地區的人口大國，這些國家的累計確診隨便都100萬、200萬人起跳。