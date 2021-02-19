犀利牛獵股術 台股大健檢 贏在起跑點

【文／林明謙】

新春開紅盤，你做好收心操了嗎？本專題將針對「技術面」、「籌碼面」、「策略面」等3大方向切入，透過全方位台股大健檢，找出最佳「犀利牛股」，帶你輕鬆贏在起跑點。

台股純技術面總體檢。台股有頭部成形的現象嗎？讓我們來好好的掃瞄一下，觀察大盤、ETF、類股及重要指標股，還有，常聽到市場在談大盤的乖離率過大，也讓我們好好的看看，現在大盤及重點股的乖離情況，到底要怎麼解讀呢？最重要的，後勢該怎麼研判？重要族群及個股又該怎麼看呢？

台股在元月因為台積電（2330）急漲至679元後，然後快速下跌92元，一度來至587元的波段低點，因而同步讓大盤拉出一個短期頭部，讓市場在封關前人心惶惶。

這個回跌從最高點的16238點開始，一度回至波段低點的15089點，算算也修正了約1100多點，市場一度認為可能會形成一個短期頭部，然後開始進入回檔，然而在台股封關期間被美股4大指數與台積電ADR的強漲給化解。

持續觀察美、日股

台股不易出現頭部訊號

為了領先看出台股未來的頭部形成，就得先來看美股有沒有做頭？以目前美股4大指數繼續再創新高、日經也突破30000點大關再創30年高點來觀察，美股還沒有明顯的形成頭部，看起來都在上升趨勢之中，月線都還有一定的支撐，如果美股都還沒有形成頭部，甚至是還可以創新高的話，那對於台股來說，形成頭部的機率就會較低，因為美股通常會領先台股上漲、甚至是帶動台股上漲，因此在美股4大指數尚未盤頭之前，台股並不容易出現頭部訊號，反而會跟著美股繼續上漲的機率較高！

以目前台股的技術型態來觀察，雖然元月跌破月線看來相當地驚險，但是指數很快的就漲到月線之上整理，而在開紅盤後更一度大漲600點，再創台股的歷史新高，並成功的化解頭部疑慮，出現少見的強勁多頭走勢。

而櫃買指數走勢則嫌略慢，先前弱勢跌至季線附近，因為加權指數有台積電撐盤，但是櫃買指數的中小型股沒有，反而還因為資金被台積電及其相關族群給吸金，因而走勢有時不漲反跌，但現在開紅盤後也開始轉強，如果能再突破前高190.21點，那麼中小型股的走勢可望再起。

ETF持續偏多

台灣50績效受到牽累

也同步來看ETF元大台灣50（0050）的情況，雖然台灣50中還有很大一部分的比重和「台塑4寶、金融雙雄」有關，偏偏近期台塑集團的股價大幅回檔，加上國泰金（2882）及富邦金（2881）也大跌一段，因此拖累了台灣50的績效，但在開紅盤後，台灣50也大漲至140元左右，看來有機會突破前波高點143.25元，也可望化解頭部的形成。