貨櫃航運股怎麼看？ 將進行第5波上漲格局

【文／楊 帆】

貨櫃航運股股價跌到讓不少投資人懷疑人生，然需求大增是推升貨櫃航運需求大好的主因，缺船、缺櫃、缺人則加重運價上漲，因此，市場認為本波貨櫃航運景氣可達2021年第3季甚至年底。

近期貨櫃航運股股價領先大幅下跌，跌到讓投資人懷疑人生，歸咎原因，短線漲太多、籌碼零亂、近期運價指數小跌（以往在農曆年前後都是回跌）。

本波景氣持續到年底

陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）股價在20元～40元整數關卡前落底出現第1隻腳，但股價反彈後碰到美股修正、台股農曆年前賣壓、陽明股東申報賣出，回測第2隻腳。

因股價已經先大幅修正、長榮ECB轉換賣壓近尾聲、高獲利支撐，或許回測第2隻腳的第4波修正完畢，或將進行第5波上漲格局。

貨櫃船供給並沒有大增：一、從貨櫃航運缺船來說，缺船缺到已有航運公司以多用途船來支援遠洋線，顯示市場真的已經擠不出貨櫃船舶的運力。二、從貨櫃船訂單處在新低來說，因慘澹10年使得船公司倒閉及整併，近幾年新船訂單新低，表示未來新船供給量少；即使立刻下造船訂單，前置期也會超過1年，最快僅能2022年拿到。

三、根據2023年IMO二氧化碳減排規定，新船改用環保能源及環保引擎，但相關細節仍未清楚制定，航商不敢貿然耗費巨資打造大量新船。四、貨櫃卡關，使得目前市場缺櫃量有50萬個貨櫃，以國內3家航商花錢買櫃來看，如果不是看好長線需求，又何必承擔未來風險呢？

上述4個原因加上新冠肺炎疫情影響，導致碼頭卸貨工人以及船員缺工嚴重，缺船、缺櫃、缺人成為貨櫃航運運輸瓶頸；因最近2年沒有新船加入，短期內供給相對穩定，2021年有新船加入的長榮、陽明、萬海將成為這波貨櫃航運缺貨的大贏家。

需求持續暢旺到今年年底：一、2020年上半年沒運的貨，集中在下半年回補，但上半年3～4成沒運的貨都擠到下半年來，貨櫃航運自然供不應求，目前各項產品的缺貨或景氣大好，都是如此，至少這波補貨潮可看到2021年第2季；尤其汽車產業缺晶片無法出貨，至少需等第2季晶片稍微紓解才會開始交車，將會延長對貨櫃航運業的需求。