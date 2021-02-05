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聯發科5G晶片猛衝刺 台股可望再添一座護國神山

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／連乾文】

在聯發科1月底法說會後，市場就有外資調高目標價，從種種跡象來觀察，聯發科應是5G手機最大受惠股，未來實在有足夠的潛力成為台股另外一座護國神山，突增市場想像空間。

近期在聯發科（2454）舉行法說會後，有外資將目標價調高至1350元，估計繼台積電（2330）後，聯發科將是台股下一個護國神山，聯發科5G晶片2020年出貨量約4700萬顆、2021年出貨量被調高1.52億顆、2022年達2.75億顆；每股獲利方面，預估2021年調高至44.26元、2022年49.8元、2023年高達62.54元

首度躋身蘋果供應鏈

這表示在目前的攻城略地上，聯發科在市占率上大有斬獲，雖然營收主要來源是手機晶片，占約45%、成長型如ASIC WiFi等也約占32%、智慧家庭產品線也有23%，表示聯發科在未來的布局上相當完整，同時旗下絡達也打入蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，這是聯發科首度躋身蘋果相關供應鏈，之後想像空間也被放大。

在2020年3月我們曾預估聯發科應是5G手機最大受惠股，首先，高通被判定非法：是因美國法官在2019年判定高通非法打壓手機晶片市場競爭，要求高通調整其專利授權方法，聯發科在4G所受到的限制，在5G可望獲得專利授權，這將使聯發科5G晶片如脫韁野馬順利出貨。

其次，聯發科記取教訓，不犯過去犯的錯誤：聯發科原本在2014年時囊括中國OPPO約6～7成的手機晶片訂單，當時OPPO正處高成長期，對聯發科業績成長非常重要，在2014年每股獲利曾高達30元。

但中國最大電信商中國移動在2015年年底突然要求手機晶片需支持4G LTE CAT7以上技術，所謂CAT（Category）是高速網路傳輸線，CAT7頻寬600MHz較前一代CAT6的250MHz高2倍，但2015年時聯發科最新的晶片，只支援到CAT6，因此在2016年時大部分訂單被高通搶走，聯發科在2015年、2016年時每股獲利僅剩16元，股價因而跌掉40%，近日聯發科揪夥伴共同完成VoNR語音就是為爾後戰線做足準備，避免重複失敗。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/2/5 No.1235】

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