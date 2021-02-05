央媽們已騎虎難下 各國政府還有什麼救市招數？

【文／阮文非】

從去年新冠肺炎疫情大爆發，到今年初散戶與對沖基金的大亂鬥，正逐漸告訴我們：央媽們似乎已經沒有危機處理的辦法！「動彈不得」恐怕是目前央媽們的處境寫照。

葛林斯班在1987年到2006年擔任聯準會主席期間的豐功偉業，早讓外界認為央行是無所不能的金融市場調控者。經濟好，貨幣政策有功勞；景氣差，大家找央行解決。但從去年新冠肺炎疫情大爆發，到今年初散戶與對沖基金的大亂鬥，正逐漸告訴我們：央媽們似乎已沒有危機處理的辦法！這可能是許多人無法接受、但卻必須面對的事實，只有這樣才能冷靜看待央行剩下不多的政策子彈效果。

央媽們的彈藥已不多

要了解央媽們還能有什麼方法去做危機處理之前，必須知道央媽們的政策子彈已經打得差不多，影響市場的火力已大幅減弱。光是看歐、美、日這3大央行目前的資產負債表，若按新台幣計算，均分別超過200兆元大關，更不用說其他國家央行。

現在已到了不用專家分析，也能明白一個狀況，就是全球央行的超寬鬆貨幣政策已到了騎虎難下的地步，繼續無限量寬鬆而讓資產負債表不斷創新高之下，只會令資產泡沫吹得更大，但不繼續寬鬆，則可能造成泡沫爆破而引發無法收拾的危機。

「動彈不得」是目前央媽們的處境，去年底多國爆發第2波、甚至第3波疫情，除了中國數據顯示其經濟強勁復甦外（其實筆者對中國數據真實性有保留），歐美都出現一些狀況。但從美國、歐洲、日本、英國、澳洲、乃至其他主要國家的央行都按兵不動。

說好聽的是靜觀其變，等待各國、尤其美國新振興措施產生刺激經濟成長效果，但說實在，其實就是貨幣政策子彈已用得差不多了，包括利率已低無可低，像英國和澳洲要不要採取負利率政策，只是要不要脫掉最後一塊遮醜布而已！

聯準會言論不負責任

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）元月舉行拜登上台後的首場貨幣政策會議，強調解決疫情危機是目前優先處理的任務，承諾在經濟未完全復甦之前，會維持目前每個月最少買債1200億美元規模，利率水準更沒有調升的可能。

但資金氾濫成災已引發市場各種亂象，本來是聯準會必須處理的責任，但他強調目前仍不是討論收回寬鬆政策的時候。這看似釋出鴿派言論，卻又同時宣布從2月9日開始，不再定期提供1個月的短線回購操作，並透露暫時沒有跟拜登和財長葉倫通話。已有專家解讀，鮑爾可能暗示未來有機會檢討「近乎零」的利率政策。