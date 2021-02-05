紅包行情3部曲 開紅盤搶錢大作戰！

【文／林明謙】

全球資金行情未退，台股開紅盤後，投資人該怎麼應對一年一度的紅包行情？本單元除將告訴你如何擬定搶紅包策略外，還將找出內資、外資逆勢加碼股，及剖析主力大戶動向、法說會重點和董事會行情，以期大家能夠在開紅盤後搶先別人一步布局。

在過完春節之後，2月17日即將開紅盤，又是一年一度的紅包行情，這是一個每年最令人期待的時刻，2021年的農曆春節比較晚，且在封關前已經先大洗一波，整理後可望給多頭發揮的空間，前面一波沒有賺到的投資人也不用灰心，可以參考「紅包行情3部曲」，就知道這個時候灰心還太早。

紅包行情3部曲

靜待中小型股補漲

筆者一直認為元月開盤後，內資的隱藏火力一直都還在，因為，元月幾乎都是外資的大型股票在上漲，而內資反而居高思危，常常在台股大漲時反手賣超，警覺性相當的高，因此保留了很多實力。有很多本益比相當低的股票，現在也還沒有什麼上漲與發動，因此可能會在開紅盤後大舉進場，而過完年後，內資隱藏火力一旦發動了，中小型與櫃買股就有機會進行補漲，這才是我們投資人要注意的行情。

2月17日開紅盤後，如果盤勢沒有再度跌破月線或是跌破季線，整個盤勢平穩整理的話，對於中小型股來說，還有機會再上漲一波，通常搶紅包行情第1部曲，也就是第1波，多半是由「外資」所拉動，且多半是帶動與指數相關的「權值股」，因此，在過年前的這一波主要是台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等這些大型股所帶動。

而搶紅包行情第2部曲就是拉回修正整理，也就是封關前的拉回，這波拉回得又快又急，是外資對漲多權值股的獲利了結，就像台積電與鴻海漲多了，外資自然會想要在高點進行獲利了結，將賺的錢先落袋為安，等跟我們一同過完了農曆新年後再說。

因此，第2部曲是為第3部曲來做預備的，如果一般投資人手中的中小型股都沒什麼上漲，有的甚至還下跌，也不用太過沮喪，這時候就要來看下一波了，也就是紅包行情第3部曲，這一波通常是中小型股進行補漲，這時才會漲到大家手中的股票，且上漲的速度會非常快，因為前面一波的獲利豐厚，資金動能將會相當充沛，所以，投資人要好好抱住手中的股票。

搶紅包行情策略

追法人動向搭順風車

操作策略上，以外資與法人買進的個股為準，當大盤指數開始整理，至少1個星期以上，且不再往下破底後，投資人就可以慢慢找平穩整理的個股，特別是股價略有緩慢向上盤堅的個股，可優先布局。而開紅盤後，如果國際股市沒有太大問題的話，多半都會上漲，但怕整理的時間與空間都不足下，指數也容易開高走低，因此，開紅盤後其實不用急著追進股票，先觀察個2、3天再說，畢竟行情真的來了的話，是可以走1、2個月的。