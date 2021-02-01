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今年2月誰最會漲？ 50檔漲率逾9成個股登場

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

在全球資金簇擁之下，加權指數元月份持續創歷史新高，而在即將進入到2月份之際，加權指數是否能夠繼續維持在高檔呢？若單純以過去數據來看，過去20年的加權指數2月份上漲機率為65%，過去10年2月份加權指數上漲機率為70%，所以用過去統計2月份加權指數上漲的機率來看，2月份加權指數要再維持在高檔的上漲機率還是滿高的。

不過，因為2月份適逢農曆過年，期間台股會休市，但國際股市仍有交易，國際股市會不會因疫情再度變嚴重而出現重挫，進而使得台股在春節之後出現賣壓？因此，在操作面仍要提醒投資人，不要過度追高，逢低布局才是股票市場致勝的王道。

台光電觀察補漲機會

然而，就算要逢低布局，也應該先來看看過去的統計資料中，有哪些公司是歷年2月份上漲機率較高的，由於目前有很多公司在20年前尚未於股票市場掛牌，所以這裡僅統計過去10年2月份統統都有數據的公司來做觀察，看看這些個股在過去10年2月份的漲跌幅表現，統計過去10年2月份上漲機率百分百的公司有：台光電（2383）、強茂（2481）…..等。

台光電為銅箔基板及黏合片銷售廠商，而銅箔基板及黏合片等產品皆為生產印刷電路板（PCB）的重要基本材料，印刷電路板也號稱電子產品之母，在5G、行動裝置、遠端視訊、物聯網、高速運算、機器學習、車用電子等相關應用的帶動之下，2021年年初市場需求仍然是相當的暢旺，所以為生產PCB供應基本材料的廠商也很有機會受惠。

觀察台光電近期的股價走勢，自2020年9月高點之後就開始橫向整理，今年元月股價並未反映出台股再創歷史新高的行情，因此可留意2月份台光電是否有補漲機會。

強茂主要從事整流二極體、功率半導體、突波抑制器等分離式元件產品的生產銷售，可應用於汽車電子、工業電子、電源供應等相關領域，近期也以105元的價位公開收購取得凡甲（3526）已發行普通股的股份，主要用意為拓展NB、伺服器、汽車、網通及工業設備等客戶；從強茂的股價走勢圖來看，先前股價漲多之後進入到整理階段，如果能夠在整理區間的下緣買進，操作勝率會比較高一點，所以投資人不需要太心急。

留意元月份營收

艾訊主要是生產嵌入式板卡、嵌入式電腦模組、嵌入式電腦系統、工業物聯網閘道器、工業級防火牆、工業級準系統、網路安全應用平台、觸控式平板電腦、無風扇人機介面、醫療級平板電腦、工業級網路交換器以及數位電子看板等產品；從股價走勢來看，艾訊股價自2020年8月整理迄今，都在低檔徘徊，後續可以留意艾訊元月份營收的表現，若是能夠明顯增長，將有望推升艾訊的股價於2月份走揚。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/1/29 No.1234】

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