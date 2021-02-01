金融股能買嗎？ 跟著法人走 中長期操作

【文／孫嘉明】

雖然過去1年市場都將焦點置於具在未來5G應用場景、電動車與車電增長趨勢下的科技族群，不過金融族群在這1年來仍有許多變化與發展，其中包括富邦金對外公開收購日盛金100%股權，希望藉此達成資源與管理經驗的結合以擴大規模經濟，開發金則是公開收購中壽股權21.13%，以準備取得中壽過半的股權，完成金控業務完整性。

因此，預料後續金融業內在面對內外部競爭激烈的環境下，透過整併取得規模經濟、整合資源的動作將持續進行，而整併後的綜效發揮也讓市場充滿期待。

2020年金管會核準將來銀行、連線銀行（Line Bank）、樂天國際銀行等3家純網路銀行設立後，消費性金融市場結構將因而改變，迎來新的線上金融時代，可預想的是金融服務更進一步走向線上，也因而可以接觸更小眾的客戶。

12家稅後盈餘呈增長

除了純網銀加入市場帶來的改變之外，各大金融機構皆開始在線上媒體露出，更加投入線上交易服務，並且在金融科技（Fintech）的投入亦逐步增溫，在中長線觀之，金融科技投入將為金融業者的發展趨勢，為因應此一發展趨勢規模將是個必然條件，在這個趨勢下金融股仍有其發展空間。

雖然2020年年報要到3月底才全數出爐，不過金融股中有特定金控、銀行，及證券商每月公告自結獲利，這些每月公告自結獲利的公司約有28家，統計這些公司第4季各月的自結每股稅後盈餘與2020年累計至第3季每股稅後盈餘，28家中2020年每股稅後盈餘呈現增長的共有12家。

觀察這些入列的個股可以發現這些公司分別為以壽險為營運主體的金控富邦金（2881）、國泰金（2882），壽險公司中壽（2823），以票券為主體的金控國票金（2889），利基型銀行的京城銀（2809），其餘為從事證券經紀或交易為主的金控與證券商元大金（2885）、日盛金（5820）、統一證（2855）…等。

上述公司在2020年3月全球資本市場落底後逐步反彈，並且在全球央行為市場挹注充裕的資金，各國股市皆持續創高表現的背景下，相關公司除有機會獲取資本利得外，投資人也在利率低檔下積極進場交易，進而帶動手續費收入增長。

其中，富邦金與國泰金每股稅後盈餘分別有57%、13%的成長，在金控族群中表現最為正面的公司，另以證券為主體的日盛金每股盈餘也有24%的增長幅度，其餘入列的證券商皆在加權指數成交量持續增溫下，其獲利表現正面。反之，從事傳統存放款業務銀行為主體的金控或銀行，在美、歐央行持續寬鬆、利率持續低檔下，以致利差縮小，不利其存放款的利差收入，雖仍能維持獲利，不過獲利表現明顯疲軟，2020年度的每股稅後盈餘皆較2019年度滑落。