葉倫新官上任三把火 美元短多 資金回美機率低

【文／阮文非】

葉倫1月中赴參院財政委員會召開的聽證會，確認其財長提名資格。她在會上強調美國不會為了刺激出口而讓美元貶值，這跟川普執政期間，財長穆欽一再強調強勢美元不利美國出口的論調完全不同，市場開始認為她不再走弱勢美元路線，美元可望止跌回升！但葉倫也沒有像民主黨籍總統柯林頓時期的財長魯賓（Robert Rubin）多次強調強勢美元符合美國的國家利益！因此要認定葉倫支持強勢美元，目前仍言之尚早。

葉倫對美元的態度

柯林頓時代擔任財長的桑默斯（Larry Summers）去年曾對未來的新財長建言，發表任何傾向強勢美元的言論都是「謹慎」，任何表現出積極讓美元貶值的態度都不明智。葉倫在國會裡說，美元和其他貨幣的價值，都應該由市場來決定，以反映一國的經濟表現。她表明自己做為財長後，會致力反對外國以任何形式和試圖去人為操作本國貨幣匯率，來謀取貿易上的利益，所以，她強調美國不會故意讓美元貶值，來謀取在國際貿易上的優勢。

曾在美國財政部任職、目前為國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）美國區主席索貝爾（Mark Sobel）認為，葉倫的言論是傳統政界那一套：只能做，不能說。他認為目前市場與媒體都太過聚焦於葉倫有沒有親口講出「強勢美元」，事實上，美國的美元政策向來都是由市場來決定，而官員並不會介入。

有專家認為，從葉倫在2014年到2018年擔任聯準會主席期間，美元曾展示過強勁走勢，在她任內美元指數上漲逾1成，因此擔心由葉倫主導拜登政府的財經政策時，可能恢復強勢美元的傳統立場。像摩根士丹利已經改變看法，不再看空美元前景，把美元短線展望列為中立態度。

台灣人最愛說，換了位置就等於換了腦袋。葉倫成為財長後，其任務就跟聯準會主席有所不同。葉倫已表明成為財長後，會把刺激經濟列為首要任務，大力推動財政措施來解決經濟問題，國債問題以後再說。加上目前聯準會主席鮑爾一再重申要想盡辦法振興就業市場與刺激通膨，繼續寬鬆貨幣救市仍然是美國財經政策的主軸。更重要的是，葉倫在聯準會主席任內，其實貨幣政策態度大多數時間都傾向鴿派！

難有持續走強條件

即使美元從去年3月高點到現在，已累計貶值約13%，就算短線出現跌深反彈，美元長線走勢仍很難太過樂觀。畢竟美國振興措施規模愈來愈大，拜登也表明會不斷推出振興措施，加上其要砸2兆美元推動再生能源來對抗全球氣候異常，及其他包括挽救就業等政策，每一項都要花大錢，在此美元不斷挹注市場的情況下，美元很難有持續走強的條件。