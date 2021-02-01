原物料 資產醞釀漲聲 水泥 鋼鐵 塑化 食品崛起！

【文／許博傑】

美元弱勢，國際原物料醞釀大行情！美元指數2020年下半年以來持續走跌，近期更是在90關卡附近來回震盪，在美元指數弱勢的狀況下，以美元計價的原物料商品在2020年11月以來都出現了一波不小的漲幅，如果將時間拉長來看，包括基本金屬、農產品、油價以及散裝航運指數，其實都已經走出多頭格局，只要未來美元走勢無法大幅轉強，那麼2021年全球原物料市場將有機會走出更大的格局。

此外，美元的弱勢加上台商資金不斷的回流也造就台幣的升值，對於許多擁有龐大土地資產的老牌上市公司來說，未來將具備讓市場追逐的題材，因此，本篇專題將從美元趨勢以及原物料、資產的焦點切入，逐一探討在16000點後的台股到底有哪些還會漲的股票。

不鏽鋼下游拉貨力強

影響美元續弱的原因有三，包括：（1）美國的兩次紓困案，（2）未來即將擴大的財政支出，（3）2023年前維持零利率的貨幣政策。在疫情還是無法趨緩的狀態下，研判這3項導致美元弱勢的因素將會持續，除了政策面導致美元弱勢以外，美國總統拜登7000億美元基礎建設計畫將會讓基本金屬的需求提升，而在疫情擴大的影響下，原物料供給端也受限，讓補庫存力道持續，這也是近期推升相關原物料的鐵礦砂、基本金屬價格持續走高的重點。

再者，OPEC+維持減產論調不變，也讓油價不受疫情的影響而站穩在50美元之上，對於其他原物料的價格有所支撐，加上全球2020年經濟成長的低基期，在2021年全球經濟成長動能轉強下，有利於原物料市場的發展，所以，在各面向都直指2021年原物料有機會表現的狀況下，投資人絕對要將原物料納入相關投資的方向。

從基本金屬的價格趨勢來看，自2020年11月開始，以鎳價的漲幅來到19%為最大，主要原因在於電動車電池材料的需求預期，加上冬季北半球原礦的開採困難，以及美元的弱勢，讓鎳價持續向上攀升，對於相關的不鏽鋼大廠如：大成鋼（2027）、華新（1605）、允強（2034）來說，下游的拉貨力道有望隨著鎳價維持高檔而加強。

大成鋼2020年12月營收來到全年最高、年增高達36%，2020年第4季營收也來到全年高峰、季增約12.76%，從第4季營收來看，雖然去年前3季每股還虧損0.83元，但有機會縮小全年虧損幅度；今年第1季隨著美國不鏽鋼及鋁捲板市況可望持穩在高檔之上，第1季獲利有望，甚至有機會超越市場預期。