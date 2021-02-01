安心封關策略 做足準備 全方位把關

【文／林明謙】

最近大盤震盪相當的劇烈，從漲跌的各現象、量能與籌碼的情況來看，在封關前，到底要不要抱股過年？若是你決定要抱股，要先看在融資大清洗後，有哪些是融資大減股？而且，在封關前必看的強勢股有哪些？如何觀察與操作？找出誰比較可以抱股過年？

首先，讓我們來好好的看融資變化，在過去的3個月上市櫃的融資差不多大增了近500億元，而且集中市場已連續11週的週成交量突破1兆元，這代表著台股相當的熱絡，也意味著過去3個月來的漲勢需要時間整理與修正，而封關前正好是一段合適的整理時間。

而且，從2021年開春以來，不到1個月的時間內，融資已出現了3次的大減，每次光在集中市場就大減個30～40多億元，若再加上櫃買的數字，倒是可以來至50億～60億元，雖然後續融資又繼續的爬升上去，但在這一來一去的當中，已經清洗了很多個股的融資。

融資大減肥股為佳

下次上漲有機會超省力

讓我們好好的掃瞄1月1日～25日這段期間，融資大減肥的個股，他們的籌碼經過清洗後，下次的上漲有機會相當省力！在其中，可以來好好的淘出真正的黃金！

以1月25日的收盤價乘上融資減少張數，推算大概的融資減少金額來觀察，融資減肥第1名的是中興電（1513），大減了約有11億元，這個金額對於市值約200多億元的中興電來說，可說是相當的多，而且投信近2個月來也一直減碼，需要點時間觀察。

減肥金額第2名的是國巨（2327），過完年後國巨的股價持續上漲，但是融資卻大減了約10億元，步調算是穩健；第3名是強勢的飆股立積（4968），也同樣的出現股價上漲，但是融資卻反向減少的情況，推算融資也約莫減少10億元，觀察這些強勢上漲的個股，融資減少的話，一定是有人買走了，查看了一下，近期推升的背後主要動力是外資，因此股價在拉回整理之後，應仍可望強勢。接著我們往下看第4、5名為宏捷科（8086）與華邦電（2344），這段期間的融資約下滑了10億元，也同樣是被外資給買走了。

繼續來看融資大減的第6～10名，分別是創意（3443）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）、精測（6510）以及雙鴻（3324）等，融資減肥的金額約在7億～8億元左右，這些個股多半在1月都有拉一波起來，所以融資也順勢的減少，而雙鴻表現比較弱勢，本來一度拉到252元，但近期拉回至220元附近的起漲點。