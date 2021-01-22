拜登時代來了！ 綠能 生技 跨企準備動起來

【文／黃靖哲】

美國新任總統拜登正式就任，未來政策會有何種調整，這是金融市場都在關注的重點，畢竟一直以來台股受到美股的牽動，目前看來綠能、生技、跨國企業等類股都有機會蠢動。

踏入2021年，又是一個新的開始，除了產業面迎來了電動車的巨大變革，國際新冠肺炎2次疫情，與跨國產業鏈的重整等新的事物不斷變化。特別是美國總統選舉，新任總統拜登1月20日起即將正式就任。新政府對美國政策的調整與轉變，將會影響全球經濟局勢與投資決策。

而美國本次選舉過程中，可以見到前後任總統在美中貿易關係、巴黎氣候條約、台美中關係、防疫主張，甚至紓困方式金額等，都有顯著的不同！全球股市在資金行情之下又不斷推升新的高點。新任總統拜登上任之後政策面可能會有那些項目調整？股市又該何去何從？這是我們這次探討的焦點。也由於美國總統決定全球最大經濟體的重大政策，影響很難一文以蔽之，特別就綠能、生技、跨國企業、電動車產業等討論。

重返巴黎氣候協定

綠電股可望再迎春天

綜觀拜登從政30餘年，大力研究環保議題與全球氣候。之前曾以環保副總統自居，當然在本次執政的狀況下，拜登宣誓就職第1件事就是回到川普4年前退出的巴黎氣候協定，這使得歐盟相關國家為之振奮。同時也帶動了美國本土相關的太陽能與風力發電業者。

若再加上全球前30大企業相約在2025年成為綠能源公司，長線上，「綠電能源產業」將獲得支持。而台灣太陽能產業整體供給在全球也名列前茅，太陽能電池產量更是全球第2，相關業者茂迪（6244）、聯和再生（3576）等都屬國際排名大公司。

太陽能受到拜登未來政策的帶動中，市場看好者認為將會成為第3個兆元產業。相關廠商仍然以茂迪做為指標，2020年Q2起虧為盈，獲利持續成長。加上綠電大戶條款的推波助瀾，2020年EPS可望達0.9元，2021年更可望向1.5元挑戰。股價近期行程中期三角形的整理態勢，等待拜登政策的刺激帶動下一波股價發動。

上緯投控（3708）則是台灣風力發電的代表股，2020年前3季每股獲利高達5.63元，全年度上看8元以上，苗栗外海風電已進入商業化，2021年起持續供電營利，對EPS大有貢獻，股價呈現橫向整理等待籌碼沉澱再次轉強。