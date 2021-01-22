爆量後更該留意風險 5大頭部型態量價策略應對

【文／杜富國】

當本益比變成本夢比、當高點沒有預估方式，真要盲目操作，就是一個賭，此時一定要有方法來管制風險，除了用未來可能出現的頭部型態來控制之外，就是要用陸續爆量後的量價關係來做研判。

台股創下民國52年開市掛牌以來的歷史新高，根據股價壓力與支撐原則，一旦股價越過民國79年的12682點歷史新高點之後，理論上的意義是假設加權指數就是一檔股票，既然創了歷史新高，則表示上檔沒套牢籌碼，會漲到哪裡的預測已失去歷史意義。同時新台幣的狂升值所帶來的龐大資金也使股價往上強力推動，尤其現在到4月是財務報表空窗期，本益比會在資金蜂擁之下失焦，而以本夢比來呈現超夢幻的股價水準。

市場戲稱無腦多頭行情

上述的論述就是現在投資人戲稱的《無腦多頭》，投資人說：紅包行情當道放送，隨便買、隨便賺、隨時買，若是在出手前用腦考慮太多就不敢買了，所以要賺就不要用大腦思考，這就是無腦多頭的由來，一笑。

但是，當本益比變成本夢比、當高點沒有預估方式，真要盲目操作，就是一個賭嗎？不對、不對，一定要有方法來管制風險，此時除了用未來可能出現的頭部型態來控制風險之外，就是要用陸續爆量4373億元、4376億元之後的量價關係來做研判，高檔個股的巨大量之後是否結束漲勢，接下來量與價之間的關係更具關鍵，所以本文會對各種量價組合做研判分享。

其次，什麼現象出現應該減碼？又什麼現象出現不用擔心？未來若以M頭做結束，屆時的量能，又會是以什麼樣的形式呈現呢？頭肩頂可能嗎？還是有其他反轉頭部型態會出現？面對爆巨量後的操作該留意哪些面向是本文重點。

總量價宜盯美股與匯率

台股噴出行情是在2020年12月30日美國拜登當選總統，結束川普瘋狂惡搞美國大選的擔憂之後，由14687點漲到16041點，所以大盤的量是要以美元、新台幣匯率資金能否續推升為關鍵，價也要以美股為優先觀察。

目前新台幣升值趨勢未變，但是美元已出現小圓底雛形、歐元也相對出現疑似小頭，因此若拜登政府持續讓美元轉強，要注意新台幣是否由升轉貶，這可能會減緩外資匯入與買進台股。因拜登上任後，專注消滅疫情，是否會造成美股止漲轉弱，這則是台股是否再衝高的最大量價關係。爆量之後的量價操作策略分述如下：

1）一柱擎天（偏多）：這種量價關係常出現在籌碼集中的小型股本的個股，研判重點在價、不在成交量。尤其常出現在橫向整理或緩步盤堅之後的技術型態位置，也因為籌碼已集中，所以不需要連續換手進貨，而可以直接先拉2～3根長紅，這是在風火輪戰法裡的一柱擎天量價關係起漲模式，所以在巨量、噴出、震盪時刻，優先挑這種量價關係個股是有利可期。