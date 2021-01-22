該不該抱股過年？ 多空因素 比重配置一次檢視

【文／編輯部彙整】

在剩下不到10個交易日，台股就要封關了，到底要不要抱股過年？該如何研判？透過2位經驗相當豐富的市場專家戴興明、吳文彬精彩的剖析，冀望提供你更清楚的操作方向。

轉眼間，農曆春節長假就在眼前，剩下10個交易日，對投資人而言，手中有持股該續抱嗎？本文商請2位市場名師戴興明與吳文彬，透過他們在市場上數十年的操作經驗，提供一些操作策略上的建議，冀望讓大家在封關前操作更加順心。

市場高手戴興明

持股稍降，避開外資賣超股

距離春節長假封關日2月5日，10個交易日，台股指數在1月15日開高走低，攻到16041點後，爆量下殺，1月18日受疫情影響，一度下殺到15320點再反彈，外資、主力大戶有提前偷跑減碼現象。

1月15日開高走低爆量那天，頗有節前「價量到頂」的味道，1月18日又下跌，顯示短線大盤將陷入一段整理時間了。目前觀察1月8日的向上跳空缺口15214點至1536點是否被回補掉？若指數守住缺口則仍強，反之，若跌破則大盤在15200點以上，將形成小頭部，春節長假前，台股就不易再強攻上16000點了，16000點的壓力仍然很大。

觀察外資台指期動作

另外要看美股是否在拜登新政府新政策下，再創新高？外資在台指期淨空單仍高達2萬口以上，顯示外資已較為保守操作，投資朋友在長假前，宜降低持股到5成以下，而且要避開外資大量賣超個股。

至於哪些類股（與個股）可抱股過年？哪些股票，不宜抱股過年？提供大家做參考，可抱股過年類股與個股代表分述如下：

金融股：類股漲幅不大，金融指數大約落在加權指數的10000點至11000點左右，相對較安全，其中又以2020年前3季每股獲利，有明顯成長的富邦金（2881）6.38元、國泰金（2882）4.55元、京城銀（2809）3.29元為較佳標的，但要避開官股銀行金控股，今年可能減少配息或不配息。