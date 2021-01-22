2021年投資主軸 資金氾濫下 將走補漲行情
【文／阮文非】
在各國大規模振興措施與各央行狂印鈔票下，資金行情愈發瘋狂，但無論市場有多瘋，大家仍想賺錢的同時也能減少風險，而惟一王道就是尋找漲勢落後或過去1年被人忽略的金融資產。
在各國政府大規模振興措施與各央行狂印鈔票下，資金狂潮已到了荒謬程度。但無論狂潮有多瘋狂，大家仍然想賺錢同時也能減少風險，那惟一王道就是尋找漲勢落後或是過去1年被人忽略的金融資產！
因為追高怕股災，那些沒漲到的股票跌會較輕，如果資金狂潮繼續玩，讓已高漲的資產一時漲不上去，那些沒漲到的而又有利空出盡的資產，就很有題材去玩補漲行情。
資金行情愈來愈瘋狂
資金行情有多瘋狂？美股Signal Advance股價在1月6日才0.6美元，後因Whatsapp修改隱私條例事件，馬斯克點名使用Signal的App，取對名字的Signal Advance股價因而狂飆，1月11日盤中股價最高來到70.85美元，3個交易日漲幅逾11700%！這種報酬率就跟買中彩券差不多，後來大家搞清楚，原來Signal是1家未上市的私人公司。本來買股票搞烏龍是時有所聞，台股就發生過不少這樣類似的事件。
但真正值得注意的是，買錯股票，趕快賣掉就好，但Signal Advance目前股價仍逾13美元，每天成交量接近或超過100萬股，跟1月6日前才幾千或上萬股完全不同，投資人似乎不把烏龍事件當一回事，連美股專家也一頭霧水，也許這家公司跟醫療相關，而目前歐美疫情又愈來愈嚴重，這種雞蛋水餃股或許有利多吧！總之，當投資人買股票已出現「藝術家脾氣」憑感覺時，就側面反映目前資金行情有多瘋狂。
資金行情愈瘋狂，愈代表市場資金充沛到爆炸，也只有大量資金才有利補漲行情。因為，不管大家怎樣樂觀疫苗能解救疫情而令全球經濟恢復正常，但就算在最樂觀的情況下，金融市場行情也只是回到過去正常狀況。
過去正常狀況，就是股市尤其科技股等在歐美年底消費旺季結束後，又開始準備隔年計畫，過完中國農曆年後，股市行情又歸於平淡，然後大概又是五窮、六絕、七上吊之類的戲碼，廠商訂單到夏季以後才開始湧入。
再從疫情來看，外界預期疫苗要到夏季時才有足夠數量，去達到普遍接種的程度，所以不管怎樣看，今年上半年在新冠疫情仍然嚴重下，經濟情勢有待觀察。
目前只有寄望拜登新政與規模更大的振興措施，及中國經濟強勁復甦等，才能給金融行情找到激情理由，多頭行情要能走下去，似乎不能再繼續集中在少數大型股，必須有其他之前漲勢沒跟上來的股票一起加入才更全面而更健康，在資金持續氾濫之下，現在已到了「不得不補漲」的程度！
【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/1/22 No.1233】
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言