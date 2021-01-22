新鴻海王國 超級聯盟概念股啟動

【文／林明謙】

鴻海集團展開新時代跨界大布局，一個驚人的企業帝國版圖漸漸成形！郭台銘與劉揚偉的鴻海戰略方針指向哪些關鍵產業？外資、投信已經卡位鴻海集團股，你該如何搶賺「大鴻海概念財」？本單元將找出鴻海超級聯盟概念股，由專家擬定最佳戰略，帶你跟著鴻海郭董一起賺！

外資近期大幅回補鴻海（2317）持股，到底是看到了鴻海什麼樣的潛力？郭董與鴻海現任董事長劉揚偉的集團戰略及發展方向是什麼？他們所建構的版圖有多大？他們的企圖心以及戰略方向為何可以讓外資回心轉意？讓我們來好好的探討一下「鴻海新王國」的未來藍圖與商機。

鴻海集團3大轉投資

由於鴻海原來的事業版圖就已經相當的大，橫跨全球亞、美、歐等3大洲，其電子代工服務（EMS）排名全球第一，市占率超過4成，包含中國、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西以及墨西哥等地都有生產及服務據點。

為了要簡單快速的了解鴻海集團，讓我們從營收比重來切入，以鴻海集團2019年的全年資料來看，整個集團的主要營收分布在不同的事業體中，首先第1名當然就是母公司鴻海以及其相關的事業體，占整體集團營收比重約58%，當年度營業利益約1149億元，可見本業依然是相當賺錢。

第2名是在上海掛牌上市的「工業富聯（Fii）」，鴻海持股約84%，主要事業在於工業互聯網，貢獻集團營收比重達33%，獲利貢獻約377億元，為母公司之外的重要獲利來源。第3名則是香港掛牌上市的富士康，現已改名為「富智康（FIH）」，鴻海持股約62%，過去是蘋果獨家的代工廠，雖然蘋果訂單已逐漸分散，但仍有一定之比重，主要事業集中在手機、消費性電子、無線通訊、智能裝置及穿戴式等產品，2019年占集團營收比重約7%，獲利貢獻約16億元。

第4名也是在香港掛牌上市的「鴻騰精密（FIT）」，鴻海持股約75%，於2013年成立，主要集中在5G與通訊基礎建設施、電腦與消費性電子產品、行動與無線裝置、工業與醫療產業及智慧家庭等，還有未來鴻海的電動車大夢，鴻騰精密將是重要角色，2019年集團營收比重占約2%，獲利貢獻約17億元。

研究院實現3＋3目標

鴻海未來的版圖，正如先前法說會一再強調的「發展3大產業重點」，就是「電動車、數位健康、機器人」，從終端應用層面來說，每一個都可以深入到一般民眾的家中，而這就是鴻海要前進的目標。從2020年加速衝刺半導體布局開始，到2021年年初的電動車布局，每個動作都顯示公司的決心與企圖心，鴻海想要的不只是做個世界級的組裝大廠、毛利率僅僅5%，它要進一步掌握更上游的Know-How、更頂尖的技術，從資本與勞動密集的公司，更向上一步往資本與技術密集的上游邁進！