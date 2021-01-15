半導體設備欣欣向榮 10檔黑馬蠢動 擇機布局

【文／俞伯超】

台股2021年開年以來，台積電美國存託憑證在美國市場率先創高後，加上與台灣集中市場掛牌的台積電（2330）普通股溢價，台積電在新的年度股價再次一馬當先，帶領台股大盤屢創新高。

半導體設備展望向上

台積電在1月8日公告去年12月營收達新台幣1173.65億元，月減6%，比前年同期增加6%，去年第4季營收3615.32億元，季增1.43%、年增13.97%，符合預期，並且改寫上一季寫下的新高紀錄，去年營收1兆3392.55億元，年增25.2%，也寫下新紀錄。

台積電去年第4季受惠5G手機，高效能運算需求帶動下，5奈米需求維持高檔，客戶高於季節庫存將持續維持一段時間，支撐了單季營收表現，台積電今年第1季營運可望淡季不淡，在擴大投入先進製程的前提下，資本支出預期持續上修，有利相關設備投資支出。

國際半導體產業協會（SEMI）於去年度日本國際半導體展公布年終整體OEM半導體設備預測報告，顯示去年全球原始設備製造商半導體製造設備銷售總額創下689億美元的業界新高紀錄，與前年相較成長16%。

SEMI表示，全球半導體設備市場的成長力道，預計在明、後年持續走強，今年將進一步來到719億美元，明年更將攀上761億美元新高點，持續創下新高紀錄。

從設備支出連創新高，以及2019年至2024年新建的38座晶圓廠來看，顯現半導體是先進科技發展的最佳例證，並預計相關技術將帶動這波轉型延續，除了雲端服務、伺服器、筆記型電腦、遊戲和醫療科技需求，大型資料中心與大數據發展的5G、物聯網、汽車、人工智慧和機器學習等快速發展的新興技術，皆引領這波成長動能。SEMI也預計，去年晶圓廠投資金額將年增13%，創下歷史新高，今年也將持續成長，估年增4%，將連2年創新高。

從上述的數據及股價觀察，半導體銷售成績表現持續成長中，而從過往數據觀察，半導體設備銷售高峰會比半導體銷售慢上1～3個月左右，因此，現在掃瞄半導體大廠的狀況或能發現一些機會。

全球5大廠商占比高

應用材料是全球最大的半導體設備公司，產品橫跨化學氣相沉積（CVD）、物理氣相沉積（PVD）、蝕刻（ETCHING）、化學機械研磨（CMP）等，除光刻機外的幾乎所有半導體設備。艾斯摩爾為半導體生產商提供光刻機及相關服務，幾乎壟斷了高端領域的光刻機，如目前最先進的極紫外光刻機（EUV）。科林科技是蝕刻領域領先廠商，為提供晶圓製造設備和服務的主要供應商之一。