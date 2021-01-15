價值低估股蠢蠢欲動 封測 汽車 鋼鐵準備出頭

【文／許博傑】

台股元旦過後氣勢如虹，外資年後回歸，在台幣繼續升值的效應下，外資累計月初到1月11日買超台股達618億元，內資雖然在2020年大獲全勝，但年初以來也並未縮手，融資1月起增加74億元，在內、外資齊心偏多的狀況下，加權指數1月漲點高達824點，月線拉出連3紅的走勢。

以盤面來說，除了台積電（2330）續創新高來到605元外，許多大型的權值股也都出現輪動的現象，當中鴻海（2317）更是創下3年多來的新高來到109.5元；台達電（2308）更是短線噴出大漲來到325元的歷史新高，在台股指數逼近16000點之際，雖然看到許多個股持續輪動，但也仍有很多波段沒有表現的公司或族群，因此，本篇專題就是要幫讀者找出目前股價相對大盤被低估的公司，畢竟，在資金泛濫的狀況下，只要台股不出現系統性風險，在目前多頭趨勢仍在的狀況下，被低估的公司仍會有出頭的機會。

選股得先回歸本質

先從被低估的選股條件來看，首先在目前的氛圍下，雖然什麼妖魔鬼怪股都會在近期大拉一波，但選股首要應回歸到本質來看，假設大盤漲多開始拉回，資金一定會回歸到具有基本面以及成長性的標的，所以產業或次產業龍頭就成為選股第1要點。

再來就是以時間來看，當過完農曆年後，各家公司會陸續召開董事會承認年報，此時2020年獲利穩健且隱含較高殖利率的公司就會受到市場青睞，而在12月營收公布完後，若2021年具成長性或轉機性的公司，就不用擔心股價拉回沒有支撐，此外近期也有許多公司陸續召開法說，所以第1季營運相較去年同期穩健成長的標的也是選股方向，此外，在股價短線沒漲太多的狀況下，預估本益比相較同業偏低的公司也將成為焦點，或者是股價在相對低檔橫盤一段時間後，如果短線具題材性，那也有機會在近期轉強。

半導體是2020年下半年以來最當紅的炸子雞，其中台積電（2330）、聯電（2303）、日月光投控（3711）最受法人青睞，然在這3大台柱大漲後，其實周邊的封測反而就可以回頭注意，主要原因在於目前不管是8吋或12吋的晶圓代工產能都吃緊，所以下游的封測其實營運都會反映出來。