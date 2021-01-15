長期需求支撐不墜 鋼鐵 水泥 營建繼續拚下去

【文／黃靖哲】

距離2020年12月9日央行推出房地產「4大限令」已經1個月有餘了！包括限制預售屋紅單交易、法人交易數量、融資貸款成數、個人連續購屋等政策的影響下，9月、10月房地產的熱絡景象，的確出現降溫狀況。由於沒有緩衝時間與貸款成數從嚴審核，許多預售屋與高比例貸款成屋，出現了「棄單」的現象，被點名過熱地區如竹北與南科，以及台中7期等地區，也出現了一定的降溫舉動。

然而房市漲勢就此停止了嗎？看法上仍然多空分歧。知名房市觀察家顏炳立日前仍表示，政府陸續推出的相關政策，仍屬溫和，而且對於紅單交易亂象能夠終止。反而對於「剛性自住型住宅」的基本面需求更為穩固。多數房市觀察家也認為2021年房市應屬量回價穩的狀況。而且市場目前資金充足、國際運價與原物料價格飛漲、台股持續創下新高等共同因素之下，即使政策對於房市交易有抑制。就長期而言，房市的多方基本面，仍有高度的支撐。

國際原物料飛漲

短期價格趨勢不會改變

特別是國際原物料大漲，對於終端市場房市售價居高不下。在新冠肺炎的疫情之下，各種原物料的供給及國際海運托運上，出現了大幅的供給缺口。加上國境封閉，外國移工難以支援種種因素，許多建案成屋時間大幅向後延長2年到3年以上。

房屋總量供給減少也造成許多建案價格居高不下，其中國際原物料上漲影響最為明顯。與建材相關的國際銅價在去年2020年10月起狂飆之後，2021年元月開盤再次創高，來到3.678美元／噸；不鏽鋼原料鎳價也來到8.144美元／噸。

日前寶鋼熱軋鋼宣布大漲400元人民幣，中鴻（2014）估計元月還要上調1200元，特別是在美國新任總統拜登宣布要擴大美國內需建設的帶動之下，鋼價居高不下。銷往美國的大成鋼（2027）股價在30元附近形成三角形整理，2020年12月營收達59.8億元，年增36%，第4季也攀上高峰達164億元，季成長達12.76%表現亮眼；由於美國每季約有9萬噸鋁板不鏽鋼供給缺口，大成鋼本年度可望營運大幅回升。

建商擔心恐斷料

強補鋼筋造成大搶市

另外，建商擔心供給斷料等危機，強補鋼筋造成南部鋼筋搶市。2020年12月相關廠商海光（2038）被迫採取「封盤」措施，而即使「停市」不賣，12月份仍創下8.08億元年度新高，月成長15.7%，年增8.75%，上游大盤豐興（2015）仍表達價格可能還會上揚，海光股價在限制交易下持續橫向整理。在恢復正常交易後仍有持續上揚力道。