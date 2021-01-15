拜登財經新政大掃瞄 股市 房市泡泡將愈吹愈大？

【文／阮文非】

在美國國會確認拜登取得306張選舉人票贏得大選，以及川普也承認拜登勝選的事實之後，1月20日後將迎來拜登新政。其實拜登的財經政策與相關部會首長人選在這之前已經幾乎確定，外界也有諸多討論。

基本上，所有財政政策首要處理的有3大問題，包括：挽救受疫情打擊的經濟與就業、對付氣候異常問題、修復國際關係讓全球貿易回復正常交往。當中涉及了加稅、鼓勵環保政策、推動國際合作和加強健保改革等議題。

從他任命前聯準會主席葉倫當財長即可見他的企圖。葉倫是為救經濟而砸錢不手軟的人，尤其在民主黨入主白宮主導參眾兩院所形成的藍潮（blue wave）下，拜登可望推出規模更大的振興措施。但幾乎所有政策都指往一個方向：通膨壓力飆升，讓股市與房市泡沫吹得更大！

應付疫情成當務之急

拜登上台後首先要處理的問題肯定是控制疫情，只有疫情受到控制，美國經濟才有回復正常的希望，這幾乎是社會上下的共識。但去（2020）年底到今年初，美國疫情幾乎失控而愈來愈嚴重。拜登計畫在美國建立追蹤疫情的網絡，因此上台後可望立即在全美雇用10萬名專門監測新冠肺炎疫情的工作人員，平均每個州設立至少10個篩檢中心，為所有美國人免費篩檢以找出感染者，然後全國強制戴口罩，從源頭阻止疫情蔓延。

與此相關的，是擴大歐巴馬時期推出的「平價醫療法案」，最終目標是讓全國97%的民眾獲得平價醫療保險，醫療健保與製藥等產業肯定受惠。但專家估算，這個計畫會讓聯邦政府未來10年為此支出2.25兆美元！

推數兆美元新振興案

疫情已讓美國經濟快不支倒地，即使美國去年底已推出規模近9000億美元的新一輪振興措施，包括每人發放600美元，並提高每週300美元的失業補助，但外界認為美國需要有規模更大的振興措施才足以挽救經濟。拜登最近已表明將會推出數兆美元的新振興案，包括每人發放2000美元，並強調600美元根本不夠用。

筆者好奇的是，如果川普當初提出2000美元是沒道理的話，何以拜登之後推出同樣金額就一定得到國會支持？當然，在藍潮下，之前被批評為不對的事，後來卻順理成章，外界根本不用擔心川普被反對的事到拜登時就無法推行！基本上可以肯定拜登上台後，一定會有規模更大的振興措施，只是目前外界還不曉得金額會有多誇張而已。