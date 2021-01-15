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大趨勢選股法 台股新王者 獲利翻倍賺

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

一直以來，半導體龍頭台積電（2330）扮演著重要角色，撐住大盤指數與大大小小的風暴，但台股護國神山也不只有一座，讓我們好好看看台股「護國神山群」！

以台股1月12日收盤在15642點，上市公司市值約47.27兆元來看，每點的加權指數可相當於市值30.2億元，列出台股市值前20大，就是我們重要的護國神山群。

第1名的台積電市值約15兆元，相當於占台股約5071點，差不多就是大盤的3分之1比重，第2名鴻海（2317）市值約1.4兆元，相當於台股477點，第3名聯發科（2454）市值約1.3兆元，占台股約445點，而大立光（3008）則在第14名，市值約4000億元，占台股約133點，合計這市值前20大公司的市值約27.3兆元，約台股9036點，相當具有份量。先來看台股護國神山的4大天王－台積電、大立光、鴻海、聯發科。

兵家必爭之地

美、日邀台積電設廠

近期傳出台積電在考慮美中貿易戰、科技戰及南海地緣政治風險下，可能應日本政府邀請赴日設廠，而近幾個月的傳聞從晶圓廠、封測廠到研發中心等各種可能的揣測都有。

張忠謀先生之前提過「台積電將是地緣政治必爭之地」，不論美國、日本近年都在加大供應鏈撤出中國的力道，且如果在台海出現衝突，第一時間要維持晶片的正常來源，首先要有晶圓廠，其次則要有封測廠，兩者缺一不可，否則無法完成晶片。因此，台積電在美國亞利桑那州設晶圓廠後，日本仍持續力邀，好分散地緣的政治風險，不過最後結果仍然未決，要等官方正式公布。

除此之外，在日本設廠有取得上游材料的優勢，日本在半導體設備材料技術仍握有關鍵技術，許多重要材料仍得從日本進口。不過，還是比不上直接在台灣設廠，台灣半導體完整供應鏈是最大優點，不論是同文同種、企業文化或群聚效應上，仍是在台灣設廠完勝，去日本或美國設廠是一個不得不的政治風險上的考量。

台積電在先進製程未來藍圖上，5奈米沒有問題，將於2021年大幅成長，4奈米預計2022年開始量產，3奈米製程目前開發符合進度，將於2022年下半年量產，2奈米目前還無具體時程，推測最快可能2023年試產。而在擴廠上，2021年將先完成竹南先進封測廠，2022年完成新竹寶山廠、南科3奈米廠，2024年則完成美國亞利桑那鳳凰城12吋之5奈米廠，預計將會在2024年上半年開始量產5奈米先進製程，而到時台積電仍保有領先一個世代的優勢。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/1/15 No.1232】

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