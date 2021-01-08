2021海外投資全攻略 股優於債 ETF賺遍全球

【文／林成蔭】

近年海外投資日益熱絡，根據券商公會統計，2020年前11個月累積複委託金額為新台幣3.41兆元，遠遠超越2019年全年的委託金額2.44兆元，可見得國人對「立足台灣，放眼天下」跨國理財這件事情愈來愈有興趣。

投資海外管道有兩種

如投資人想進行海外投資，主要管道可分成兩種—國內券商複委託和海外券商下單，如何選擇以個人需求為主，各有利弊。

國內券商複委託如表1，優點是透過國內券商開設複委託帳戶來交易，相關資訊都是使用中文，甚至於台語也會通，服務到位，溝通方便；缺點是因為國內券商必須透過上手的海外券商下單，手續費比較高。海外券商直接下單如表2，優點是手續費低，有些平台已經殺到0手續費；缺點是得自己上網進行開戶、匯款等手續，有些海外券商有中文化界面和服務人員，但在台灣沒有據點，客服電話偶爾不容易打通。

兩者的優缺點正好相反，如表3，國內券商複委託適合不在乎多交一點手續費，但不想花時間在研究英文，希望隨時有問題隨時有人解決的投資人；海外券商則適合在英文及投資都有一定基礎，但希望手續費不要太貴的投資人，重點是找到適合自己的下單方式，畢竟能不能賺錢才是重點。

另外，必須提醒的是，由於國人海外投資的區域非常集中，因此大多數國內券商複委託的可交易市場是以美國、中國、香港、英國等為主，並不是開了帳戶就可以買遍全球，開戶時必須先了解券商提供的服務包含範圍。

美國占投資比重最高

如果以地理位置區分，如表4，美國占國人投資比重最高達71.88%，金額有2.45兆元之多，排名第2的是香港，所占比重為15.08%，金額為5144.93億元，名列第3的是英國，所占比重為2.95%，金額為1007.73億元，將這三者的比重加起來得出89.91%，也就是國人透過複委託投資海外，有近9成資金集中在前3名，同樣在亞洲地區的中國排名第4，占比重2.49%，金額848.67億元；日本排名第6，占比重為1.54%，金額約526億元；韓國排名第10，占比重0.17%，金額約59.14億元。