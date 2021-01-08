強漲股該不該跟？ 操盤專家傳授上下車技巧

【文／林明謙】

你是不是在2020年老是上不了車、然後只能望著大盤上漲？台股每次的列車總是來得又快又急，往往讓很多投資人上不了車，新的一年開始，千萬不要再讓這種事情發生了，讓我們來提前好好研究台股多頭列車發動前的訊號，還有究竟要怎麼搭得又快又準？免得每次只能在月台上吹冷風，然後看著多頭列車揚長而去。

其實，對於操作飆股，跳上車的猶豫、不安與恐懼，筆者也有同樣的感受，沒有人在跳上高速的車子之前不會感到害怕，因此害怕是很正常的，畢竟過去的台股讓太多人受過傷了，重點是，到底該怎麼安全上下車呢？

多頭常在利空中發車

以最近的一個上車時間點來看，就是2020年10月底的美國總統大選之前，那時正是大選前的最後一個星期，市場實在是太擔心這場影響美國與全世界命運的大選，而且還害怕一向不按牌理出牌的川普，這次不曉得又會出什麼怪招？會不會讓一場大選分裂美國選民，甚至還有更恐慌的言論說可能會引發美國內戰？

這些說法都在美國大選前出現，一點都不誇張。想當然耳，那個星期台股一度重挫到12500點附近，大家都不想在這麼大的變數前上車。

然而，這就是一個理想的上車時間點，搭上這班特快車，一跑就是2個月，到現在還沒有停下來！

因此，「在利空中發車」這一點，讀者一定要先習慣，利空可能不發車，但一發車、往往就在利空之中，你一定要記得，在每次的大跌中先留意多頭列車是否悄悄的出發，愈能做好心理準備的投資人，愈可以搭上多頭列車。

我們必須先了解在股市當中，「害怕」的本質。以大盤和個股來說，在每次的最後上車訊號前，多半都會出現在「一場大跌」或是「重大利空」，在利空的消息之中，最容易讓投資人分心而上不了車，以致列車發動了，投資人卻仍然站在月台原地，實在有點可惜。

先不論後續的實質效應，光是出現「一場大跌、重大利空」就會讓我們的情緒出現強大的波動，進而影響投資判斷，甚至是讓我們的腦筋出現一片空白，不知道下一步該如何走？投資人不妨把它想像成是進電影院看一場恐怖電影，進去之前先做好心理準備，進去之後也要好好堅定自己的信念：這只是一場電影！這只是多頭列車出發前的利空！