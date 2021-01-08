元月最佳熱門股 續強股 將強股 當沖股誰接棒

【文／許博傑】

多頭衝上「萬五」關卡！元旦過後台股多頭氣勢如虹，在量價齊創波段高點下，各類股與族群間的輪動也相對火熱，熱門股的當沖比重更是居高不下，如海運的長榮（2603），最近10個交易日現股當沖占成交量平均值高達54.6%，萬海（2615）更高達66.6%，也代表目前市場都在熱門股與大量股間上下其手搶錢。也因此，在目前市場熱度持續升溫的狀況下，本篇將帶領投資人找出元月份正在熱門、開始熱門以及預備熱門的題材來做切入。

鴻海研究院在1月4日揭牌，鴻海（2317）股價也在同一天回到百元，創3年多來新高，更吸引超過23萬張的大量進駐，鴻海的大漲除了短線的落後補漲外，有更多的原因是這兩年的轉型似乎已經開始獲得市場的認同，尤其當蘋果的電動車開始愈來愈有上市的可能之後，鴻海與裕隆（2201）合作的MIH電動車平台更是大大獲得市場的關注。

鴻海成為多頭指標

從鴻海在技術面以帶量中長紅向上突破來看，元月股價往上攻高挑戰2017年的高點122.5元相對有機會，而集團內的個股在鴻海轉強後也將有機會隨之而上，鴻海絕對是1月份多頭題材股的指標。

貨櫃航運、原物料族群在去（2020）年12月表現相對亮眼，在目前基本面不變的狀況下，長榮、陽明（2609）持續創下波段新高，不過隨著股價短線大漲過後，1月份的貨櫃航運股可能會開始陷入震盪，這是短線投資人在操作上需要留意的問題，然也因目前資金持續關注此一區塊，所以近期報價續強的原物料就有接棒的機會，當中以鋼鐵、造紙、塑膠股最有機會表現。

其中，鋼鐵族群的中鋼（2002）、中鴻（2014）…等，2021年基本面轉機明確，是原物料股中的多頭焦點，而散裝航運雖然近期BDI指數未見隨著貨櫃報價大漲，但在資金外溢效果之下，也有機會隨著貨櫃持續攀高，裕民（2606）、中航（2612）仍是可以持續追蹤的標的。

電動車概念股在12月下旬開始也成為盤面上的熱點，原因在於特斯拉股價創高，加上近期中國市場大降價，以及年度產量逼近50萬輛，再加上蘋果未來將進軍電動車市場，眾多的題材讓市場聯想2021年將成為電動車爆發的年度，且2020年全球車市衰退，2021年在基期不高的狀況下，整體產業成長力道有望擴大。