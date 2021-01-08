科技超級女股神大預言 5大新科技顛覆投資市場

【文／阮文非】

方舟投資（ARK Invest）創辦人兼執行長凱薩琳伍德（Cathie Wood）預言DNA測序、機器人、能量儲存、人工智慧和區塊鏈技術等5大科技，將改造全球經濟。若企業不積極投資這些創新科技，而只會以買回自家股票和配息等滿足投資人的短期需求，勢必面臨被取代的風險。

在她眼裡，能源、工業、非必需性消費品、通訊服務、醫療保健和金融服務等面對的風險最大，這等於表示標準普爾500指數裡，超過一半的成分股都有此風險。換一個角度來看，若仍沿用過去幾年被動式投資法，買進標普500指數ETF等相關投資工具的話，在未來所承受的投資風險可能會愈來愈大。

5大科技成投資重點

凱薩琳提出的5大科技只是一個大範圍，當中涉及基因療法、3D列印、雲端計算、大數據分析與加密貨幣等14項目前最新的應用科技。這些科技之所以能改造全球經濟，是因為上述每一項科技都能深入的影響到我們的日常生活，而且每一項科技都不是各自獨立的，往往是互相融合起來發揮更強大的功能。

她以運輸業為例，自駕技術不斷升級乃至電動車發展已成趨勢，當中就涉及自動駕駛最重要元素─人工智慧與機器人技術、電動車電池的能量存儲、連接網路的雲端運算…等。只要其功能再強大到足以取代人手駕駛時，將顛覆運輸成本結構，傳統的汽車、鐵路和航空公司都會大受打擊。

筆者認為自動駕駛車的影響範圍，甚至可擴大至飯店業乃至人口增長。優步等叫車服務商就算虧損連連，仍不斷砸下重金去研發自駕車，因為其絕大部分費用是花在補貼司機上。有專家指出，只要能去掉或大幅降低相關人力成本，業者獲利將立即暴增，即使自駕車不可能完全取代司機的地位，只要能降低司機數量的需求就已經足夠。

只要自駕車愈來愈成熟，未來長途旅行不再需要駕駛人全神貫注開車，大概睡一覺醒來就到目的地，即省掉旅館住宿需求，甚至中短程航班也不用坐，未來不動產與航空業肯定受影響；如果到這地步，也許車子的設計與內裝都將有很大變化。有研究指出，當人們坐上自駕車不用開車時，夫妻與情侶進行親密行為的機會大幅增加，最終也許有助增加人口增長，對社會與經濟將不斷產生骨牌效應。

其實在凱薩琳提出的5大改造全球經濟的科技裡，特別看中的是電動車，其方舟投資認為，只要電動車專用電池的生產成本能下降，就能帶動電動車銷售。預測未來5年全球電動車銷售量將暴增20倍，從2021的200萬輛，到2025年大幅增加至4000萬輛，讓電動車整體車市比率，由目前僅約2.5%擴大至45%。