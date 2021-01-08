2021績優股聖經 名家出擊制勝 點股成金名單

【文／丁兆宇】

台股2020年全年漲幅為23%，期間台幣兌美元匯率則由30.1元升值到28.1元，外資累計賣超5393億元，績效可說大幅落後大盤！看好元月效應外資將有認錯回補買盤，預期有站穩15000點大關實力，未來大方向可以電動車零組件、記憶體、MOSFET等漲價題材與Mini LED為主。鴻海集團會是元月最重要的指標，另外穩定配息的景氣循環股也可列入布局名單，以下我們挑出3檔績優潛力股供讀者參考。

榮創（3437）

富爸爸加持，欲小不易

屬鴻海集團，積極在Micro LED布局，鴻海（2317）轉投資夏普後2017年時便攜手群創（3481）、榮創等公司，收購研發Micro LED面板的美國新創公司eLux。榮創看好Mini LED比OLED在對比度、亮度及耗能上更有優勢，在2018年入股LED磊晶及晶粒廠商光鋐（4956），成為光鋐最大法人股東，補強本身在LED前段製程的技術與產能，並於今年陸續量產Mini LED。

榮創在Micro LED研發及Mini LED的量產出貨，都將受惠於鴻海集團資源。鴻海轉投資Micro LED新創公司eLux，在Micro LED技術取得重大突破後，預期榮創將成為最大受益者，此外榮創董事會通過與Cree Inc.簽定LED專利暨商標授權合約，看好Mini LED在汽車市場導入，其直下式車用類Mini LED元件已開發成功。

榮創與Toyota Gosei、GE linghting Solution分別簽署白光專利、KSF紅粉相關專利在背光產品，後來又再與Cree Inc.完成相關專利簽署。

根據Yole Development預估，2023年Mini LED汽車面板出貨量約可達3570萬片，高於智慧型手機2410萬片，湖口廠通過IATF 16949：2016汽車業品質管理系統認證。本業在2020年第3季已虧為盈，再加上過去曾經公告實施庫藏股，平均買回成本為每股34元，目前股價明顯被低估。

操作建議：股價長線整理完畢，剛站上十年線大底低檔轉強，投資人可逢拉回布局！