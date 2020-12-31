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元月效應登場！ 14檔漲率高強棒股蓄勢待發

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

從歷史數據來看，過去20年的元月加權指數上漲機率為55%，過去10年元月加權指數上漲機率為70%，對比歷年12月統計上漲機率較高的情況來看，歷年元月台股統計的上漲機率就比較低一點，而會有這樣的情況出現，主要是因為元月市場比較會有資金變現的需求，所以個股的套現賣壓就會比較明顯一點，因此在操作面仍要提醒投資人，不要過度追高，逢低布局才是股票市場致勝的王道。

科技防疫需求增溫

但就算是要逢低布局，也是應該先來看看過去資料有哪些公司是歷年元月上漲機率較高的，因為目前有很多公司在20年前尚未於股票市場掛牌，所以這裡僅統計過去10年元月有數據的公司，觀察個股在過去10年元月的漲跌幅表現，進而找出誰是過去元月上漲機率百分之百的公司。

統計過去10年元月上漲機率百分之百的公司有金寶（2312）、英業達（2356）、億光（2393）等，有鑑於2020年12月份的資訊月剛過，筆電等產品的換機需求明顯增溫，主要是因為2020年新冠疫情改變了原本世界的生活方式，從外送、外賣平台到網路商城銷售，與遠距工作和教學的平台，這些都帶動了數位科技的應用需求。

總結來說，因為疫情的遲遲未退，使得科技防疫相關需求持續增溫，再從台灣科技業者的角度來看，身為全球科技軟、硬體等產品的重要供應商，台灣科技業者成為這波疫情衝擊下的另類受惠者。展望2021年，短時間內疫情要全面退去不易，科技防疫的需求仍在，加上2020年才剛剛發展的5G，更是讓一般民眾在3C產品的換機需求居高不下。

此外，因應疫情的到來，政府除透過資訊科技來教導大家如何防疫外，高齡者照護的重要性也相當受到重視，除了日常照護的科技應用，政府更關心的是如何利用科技打造出長者的社教平台，當中也包含居家生活與醫療保健等日常科技的應用。

看了這麼多有關科技利多的題材，到底2021年電子股是會繼續屢創股價的歷史新高，還是會出現回檔整理的可能，我們可以將上述3檔過去10年元月百分之百上漲的電子股來當作觀察指標，因為這3檔股票都屬於集團股，倘若這3檔個股元月都能夠繼續上漲，也代表集團相對看好2021年公司展望。

金寶：主要是生產消費性電子產品，以筆者截稿日來計算，2020年12月的漲幅約在7%左右，所以，金寶2021年元月如果要大漲需要更多的買盤出現，從籌碼面來看，外資、投信於2020年12月都在調節金寶的股票，因此來到2021年元月時，如果投資人想要買進金寶的股票，不建議追高，比較適合逢低進場，買黑賣紅。而計算金寶過去10年元月的平均漲幅為5.14%，投資人可用來當作停利時的參考依據。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/31 No.1230】

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