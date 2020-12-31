蘋果電動車起動奔馳 攪動市場 鴻海 台塑商機浮現

【文／連乾文】

蘋果的一舉一動皆觸動台股蘋概股的神經，由於蘋果在2019年1月曾裁員自動駕駛部門200多名員工，因此，市場都認為蘋果推Apple Car會拖至約在2023年至2025年間，但令人驚訝的是，傳蘋果將提前在2021年9月發布Apple Car，這使得蘋果股價持續上漲創新高，同時也使電動車的強勁競爭對手特斯拉股價下挫，不過，蘋果2021年應該會選擇提供汽車服務體驗為主，至於整車輸出應該會延至2023年後。

蘋果加入戰局有恃無恐

蘋果投入電動車市場是不得不發的趨勢，純電動車在2020年約210萬輛，至2030年將達2200萬輛，市場商機實在太大。蘋果認為，其優勢贏特斯拉贏在關鍵技術，首先是Apple Car的電池不再放在引擎蓋內，是設計電池放在底盤與車身結合，這樣可以省下模組與支撐結構的空間，可創造更大的車內空間或是塞進更多電池，但馬斯克認為他們早已經這麼做了，蘋果構思不是新鮮事。

蘋果可能會採用單體電池設計，而馬斯克則認為單體電池設計將無法產生足夠高的電壓，所以不以為然，反倒是蘋果在電池內加入特殊活性材質專利，讓車輛能有更長的續航力是一創新點。

另外，蘋果的賣點是光達（LiDAR），蘋果的光達技術在手機大放光芒後將進軍電動車，美股光達股如Velodyne、Luminar等股價大漲，這也使得國內光達玻璃鏡頭股佳凌（4976）近期股價大漲。不過，馬斯克以往就曾把LiDAR稱為傻瓜才使用的，他認為仰賴LiDAR的一方都注定失敗。

鐵粉鬆動成特斯拉隱憂

車用光達模組在2017年價格約1.79萬美元，2019年Luminar發表價格不到1000美元的LiDAR解決方案，估計2024年可降至600美元，雖然中國LiDAR製造商的價格可低於1000美元，但目前車用ADAS攝影機模組平均價格約80美元，因此光達太貴估計普及率仍很遙遠。

馬斯克之會如此冷言酸語，跟過去馬斯克在Model 3計畫最為黑暗的日子時，曾接洽蘋果庫克希望能討論蘋果併購特斯拉的可能性，但庫克拒絕跟他開會的往事有關，當時馬斯克希望蘋果用600億美元來併購，不過現在特斯拉市值已經超過6000億美元。