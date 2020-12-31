鴻海集團3＋3大轉型 已開始走出不一樣的路

【文／許博傑】

蘋果電動車即將問世？市場近期瘋傳蘋果首款電動車「Apple Car」最快可望於2021年9月發表，蘋果未來將是特斯拉的最大勁敵！除了蘋果，亞馬遜與電動車新創團隊Rivian打造之電動貨車，亦預計於2021年在美國上路，在美國雙A都進軍電動車市場的期待下，相關供應鏈未來營運開始增添想像空間。

鴻海（2317）無疑是過去蘋果最大的產品代工廠，近幾年受到手機市場開始停滯不前，加上整體事業進入轉型階段，導致營運成績僅維持穩定但無較大爆發力，也讓股價在2020年大盤創高的同時還是處在相對低檔震盪，不過，未來在蘋果可能進軍電動車的助力出現後，法人對鴻海的評價可能開始出現改觀。

獲利可望再上一層

2020年以來，許多台股的大型電子權值股在資金的推升下紛紛創下歷史新高或近10年來的新高，但鴻海卻表現平平，年度漲幅僅有7.06%，相較台積電（2330）的50.29%、聯電（2303）的118.27%可說是遜色許多。

而過去被譽為電子5哥的相關代工股如和碩（4938）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）今年也是處在轉型年，年度漲幅都不及20%，僅有廣達（2382）近年在伺服器領域耕耘有成，年度漲幅在電子5哥內領先來到28.7%，而與電子5哥型態類似且近年也積極轉型的佳世達（2352）2020年漲幅則來到30.9%，在傳統代工大型電子股內拔得頭籌。

這代表，過去傳統的電子代工業若不思轉型，或是尚未見到成效，市場還是保有戒心，並不會一窩蜂的盲目進場，若回到基本面與價值來看，鴻海2021年獲利仍有更上一層樓空間，法人大多預估在9.5～10元間，本益比僅有9.4倍，相對其他瘋漲過後的個股來看，其實評價偏低，開始出現價值投資的空間。

從鴻海近年重要布局或決策來看，半導體、電動車與未來產業技術將是5～10年內成功轉型的焦點，其中半導體在中國青島的高階半導體封測廠2021年投產，公司預估2025年達到全產能目標，青島半導體高階封測計畫鴻海總投資人民幣10億元，是2020年青島市、區2級重點項目，這座封測廠將鎖定目前快速成長的5G、AI等高階應用晶片封測需求，而鴻海集團在半導體領域，已布局的包括3D封裝、面板級封裝（PLP）、系統級封裝（SiP），此外，在晶片設計也深耕8K電視系統單晶片（SoC）整合，甚至其他小晶片應用如電源晶片、面板驅動晶片、小型控制晶片以及影像相關晶片都是集團未來發展的重點，對照到現在的劉董事長是半導體領域的專家來看，鴻海已經開始走出不一樣的路，尤其2019年鴻海集團在半導體產業營收達700億元可以排入台灣半導體產業前10大，未來鴻海集團在半導體產業具備垂直整合能力不容小覷。