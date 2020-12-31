瘋狂天才馬斯克 2020年鋒頭最勁人物

【文／阮文非】

電動車商特斯拉執行長馬斯克2020年出盡鋒頭，從年初全球富豪排行35名，到現在竟然身價暴增逾千億美元，擠下比爾蓋茲成為全球富豪排行第2名，即使身家仍比不上貝佐斯，但馬斯克2020年從頭到尾都成媒體焦點。除了特斯拉股價飆漲而讓他身價暴增而成為焦點外，其實他2020年在太空事業上做出不少創舉，從整體事業的發展潛力上，甚至可能超過貝佐斯。

創業路非一帆風順

好萊塢電影「鋼鐵人」就是以南非出生，現居美國的馬斯克做原型：富、帥、幽默、創造力不斷…，現年49歲的他已成為全球第2富有的人，根據富比士即時淨資產的富豪排行榜，到2020年12月28日止，其身價高達1470億美元，相當於逾4.1兆台幣，跟排行第1的亞馬遜創辦人貝佐斯的1852億美元，差約近400億美元，按照馬斯克的財富增長速度，2021年很有機會超越貝佐斯。

他的創業從1995年跟自己的兄弟成立軟體公司Zip2開始，1999年以逾3億美元賣給康柏電腦（Compaq），賺到第1桶金後，跟人合伙創辦支付平台PayPal，然後2002年以15億美元賣給網上拍賣商eBay；同時創立私人太空發射公司SpaceX，2003年共同創立特斯拉，成為他後來整個事業版圖的主體，2008年創立太陽能事業SolarCity。

2013年成立「超迴路列車」（Hyperloop）公司，被形容為超級高鐵，列車能在真空管中高速運輸乘客或貨物，要為目前陸空交通帶來革命性改變，其後又創立配合興建超迴路列車所需的挖洞公司The Boring Company、研發人工智慧技術的OpenAI、和開發腦神經控制溝通技術的Neuralink。

從他陸續創辦公司來看，財富不斷擴大，所從事的事業更愈來愈接近科幻程度，但卻又那麼具體地呈現在世人面前，但其實他的創業之路並非一帆風順，許多瘋狂想法還沒來得及實現之前，就已陷入最現實的財務難關之中。

其金雞母特斯拉甚至曾經瀕臨破產邊緣，馬斯克最近更承認在最落魄時，有意把公司賣給想進軍電動車的蘋果，庫克卻連會面討論的機會都不給他，直到2019年第4季才終於首度獲利，啟動其2020年來財富暴漲的狂潮。

此外，SolarCity始終未達到營運目標而陷入財困，Hyperloop、Boring、OpenAI到Neuralink還在只聞樓梯響階段，SpaceX到現在仍是馬斯克的私人公司，不斷接到為美國太空總署（NASA）發射火箭的合約訂單，但真正在營運上出現突破的，是2020年5月底發射載人火箭飛向國際太空站，並且成功回收其火箭推進器而重複使用，大幅降低火箭的發射成本而開啟了商業載人航空時代。

驚人的衛星網計畫

更重要是，馬斯克在2020年4月推出衛星網計畫，要發射4.2萬顆衛星覆蓋全球，讓未來全球上網無死角，足以顛覆目前光纖高速網路的基建，像中國的網路防火牆將再無法阻止人民上網。

雖然這計畫極瘋狂和燒錢，因為目前地球軌道上僅約5500顆衛星，但有了可回收並重複使用的火箭，大幅降低發射衛星的成本，以及馬斯克已成為全球第2富有的人後，這計畫看來就更實務多了。