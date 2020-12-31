飆股 存股大PK 贏接2021年超級選股計畫

【文／林明謙】

台股漲到這個地方，滿天金條、自己手中都沒半條？很多投資人會問：現在到底要買飆股？還是買存股？接下來的問題其實是：飆股還能不能買？存股現在還能不能存？投資人要「存股或買飆股」都可以，不管買哪一種都有人在賺，這個問題並沒有一定的標準答案，筆者的回答也會因人而異，為什麼？

操作因人而異

新手存股、老手飆股

股票並不是簡單的「看對、看錯」就好，中間還有「波動」的因素要考慮，很多人撐不過中間的大漲、大跌，即使他方向看對了，很可能還是賺不到錢，因此，對於抱「飆股、存股」，要看投資人的風險承受屬性。

另外，也得看時間點，在「資金行情」中比較可以買飆股，但「非資金行情」的話，建議比較可以來存股。因為飆股要飆、而且要有續航力，不會一買就套、開高就走低，所以還得要看市場資金夠不夠力才行。

例如前幾年的市場行情、量能常在1000億元以下，飆股的數量就少很多，而像現在每天的成交量能動輒在2000億元、3000億元之上，找到飆股的機率就會比較高，加上即將進入一年當中資金量能最為充裕的「農曆春節」，操作飆股的勝率也會比較高！

從另一個角度，如果是新手、或是投資人，比較不能忍受10%、20%的大漲大跌者，那麼則比較建議朝「存股」的方向來發揮，找一些績優、低本益比的權值股，本益比在20倍以下、最好是15倍附近，然後也有不錯的殖利率、能有3%～5%就不無小補了。

整體來看，存股可以找「低位階、低本益比」的績優股為主，而且市值要在1000億元之上，如果在3000億元之上更好，而且最好要「每年賺錢、每年配息」的公司，這麼存起股票來才夠穩健。一般來說，存股都會存個至少3～5年，像台積電（2330）存個10年、20年也不會嫌太長，而買到這種好股票後，就好好的抱牢，本益比不超過30倍的話、就不要隨便賣掉，若是需要用錢，則可以考慮台股差不多每3年～4年會出現一次的高點，可以擇機獲利了結。

一般來說，在一年當中最佳的獲利時間點，當然就是12月至隔年3月附近，因為這段時間的股票最會上漲，若是手中股票的本益比漲到了不合理的高點時，是可以選擇賣出的，股神巴菲特雖然都是以長抱為主，但也會賣出手中漲得真的太高的持股；以下就舉幾個例子來說明存股與飆股的操作觀念與策略。