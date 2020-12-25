有效運用槓桿操作 個股期貨掩護現貨 搶順勢列車

【文／盧昱衡】

很多人都知道211檔個股期貨，但會使用的寥寥可數，上期針對初學者做入門介紹，本期接著做進階介紹，當你在操作個股時，若能搭配個股期貨，有效運用槓桿操作，趨吉避凶，獲利倍增。

上一期我們介紹了個股期貨的基礎知識，讓投資朋友略微窺探期貨交易的世界，而本期將接續介紹期貨交易的最大特色「槓桿」到底該如何有效運用，透過簡單的策略讓個股期貨幫我們的現股部位避險增益，以期順勢搭上趨勢列車。

順著均線操作獲利高

首先在選股策略上，股期交易相較於現股投資必須研究複雜的基本面與產業動向不同，主要以技術價量走勢層面來進行分析操作。

而由於期貨對於流動性的影響較為敏感，且進出策略微短線交易不做長期轉倉考量下，在成交量濾網過濾後，以每日成交量的前15～20名做為操作標的挑選的水池，再輔以均線與K棒型態挑選趨勢較為明確者做為標的，以台股的特性，順著均線的趨勢操作可提高長期操作的獲利期望值。

第二，期貨交易具有槓桿特性，需要較為明確的風險控制，在新手進場之前，先規畫好自己的出場停損條件是必須的，若一旦行情走勢不如預期，斷然停損出場是必須的。常有從股票投資初轉入期貨交易的朋友，心態上無法調整，想靠著開放大槓桿，拉高保證金的使用來賺取短期暴利，然而卻忽略的槓桿特性是一把雙面刃，一旦市場熱情消退，或遭遇到消息面的利空襲擊，槓桿放大後將加速衝擊帳戶，而鉅額虧損往往嚇傻了交易人，而頓時出現不願意面對損失，祈禱行情反轉而放任風險擴大危險行為。

槓桿特性是把雙面刃

舉例如下：下圖1與下圖2為穩懋期貨近月合約連續圖，在2018年7月因為穩懋（3105）營運展望不如預期，跌破頸線後成為技術上的反壓，至7月23日與7月24連續2日跌停，至7月25日跌停打開，當下股期的停損單蜂擁砍出造成盤中爆出7775口的大量，而當天盤中高點174.5點、低點165.5點，高低差來到9點。

若以當沖的角度來觀察，投資人當時可於停損買單砍出後，在相對高檔位置偏空操作，若可吃到2分之1的當日高低差，單口獲利4.5點，乘上1點2000元的價值，當沖期望獲利有9000元。

無風控概念相當危險

若以保證金18萬元進場操作1口，當日的期望報酬即有5%。然而，若是7月20日13點45分收盤時仍持有多單的交易人，7月20日收盤結算價為226點，至7月25日8點45分開盤跌停打開，開盤價為169.5點，1口單的帳面損失已經來到（226點－169.5點＝56.5點）×2000元＝113000元，高達11萬元，若當初以保證金18萬元操作1口，損失已超過60%，遠遠超出一般交易人可以承受的心理壓力。