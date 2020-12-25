快訊

立院三讀！民法成年下修 滿18歲可自主結婚

日職／阪神簽韓職打擊雙冠王 年薪超越陳偉殷成全隊最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有效運用槓桿操作 個股期貨掩護現貨 搶順勢列車

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／盧昱衡】

很多人都知道211檔個股期貨，但會使用的寥寥可數，上期針對初學者做入門介紹，本期接著做進階介紹，當你在操作個股時，若能搭配個股期貨，有效運用槓桿操作，趨吉避凶，獲利倍增。

上一期我們介紹了個股期貨的基礎知識，讓投資朋友略微窺探期貨交易的世界，而本期將接續介紹期貨交易的最大特色「槓桿」到底該如何有效運用，透過簡單的策略讓個股期貨幫我們的現股部位避險增益，以期順勢搭上趨勢列車。

順著均線操作獲利高

首先在選股策略上，股期交易相較於現股投資必須研究複雜的基本面與產業動向不同，主要以技術價量走勢層面來進行分析操作。

而由於期貨對於流動性的影響較為敏感，且進出策略微短線交易不做長期轉倉考量下，在成交量濾網過濾後，以每日成交量的前15～20名做為操作標的挑選的水池，再輔以均線與K棒型態挑選趨勢較為明確者做為標的，以台股的特性，順著均線的趨勢操作可提高長期操作的獲利期望值。

第二，期貨交易具有槓桿特性，需要較為明確的風險控制，在新手進場之前，先規畫好自己的出場停損條件是必須的，若一旦行情走勢不如預期，斷然停損出場是必須的。常有從股票投資初轉入期貨交易的朋友，心態上無法調整，想靠著開放大槓桿，拉高保證金的使用來賺取短期暴利，然而卻忽略的槓桿特性是一把雙面刃，一旦市場熱情消退，或遭遇到消息面的利空襲擊，槓桿放大後將加速衝擊帳戶，而鉅額虧損往往嚇傻了交易人，而頓時出現不願意面對損失，祈禱行情反轉而放任風險擴大危險行為。

槓桿特性是把雙面刃

舉例如下：下圖1與下圖2為穩懋期貨近月合約連續圖，在2018年7月因為穩懋（3105）營運展望不如預期，跌破頸線後成為技術上的反壓，至7月23日與7月24連續2日跌停，至7月25日跌停打開，當下股期的停損單蜂擁砍出造成盤中爆出7775口的大量，而當天盤中高點174.5點、低點165.5點，高低差來到9點。

若以當沖的角度來觀察，投資人當時可於停損買單砍出後，在相對高檔位置偏空操作，若可吃到2分之1的當日高低差，單口獲利4.5點，乘上1點2000元的價值，當沖期望獲利有9000元。

無風控概念相當危險

若以保證金18萬元進場操作1口，當日的期望報酬即有5%。然而，若是7月20日13點45分收盤時仍持有多單的交易人，7月20日收盤結算價為226點，至7月25日8點45分開盤跌停打開，開盤價為169.5點，1口單的帳面損失已經來到（226點－169.5點＝56.5點）×2000元＝113000元，高達11萬元，若當初以保證金18萬元操作1口，損失已超過60%，遠遠超出一般交易人可以承受的心理壓力。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/25 No.1229】

相關新聞

2020市場怪現象 明年何時會刺破債市泡沫

目前市場資金氾濫的嚴重程度，讓各種金融商品幾乎只漲不跌，但通膨卻有氣無力，經濟失衡已到了不正常的境地，產生過去從未出現過的種種怪現象，2021年金融市場會出現什麼變化？

籌碼最終戰 內外資各顯神通 卡位王牌股！

2020年進入倒數計時，此時不僅市場籌碼激烈碰撞，也是投資人健檢手上持股，汰弱換強的好機會，本單元專家將以籌碼面為主，技術面、基本面為輔，捕捉法人、主力動向及分析大量股、董監改選題材，告訴你哪些股票有機會成為內資、外資王牌股，提前掌握飆漲行情，趁勢賺上一波！

SONY浴火重生 PS5 CMOS ABF台廠相關吃香喝辣

今年12月，SONY股價正式突破1萬日圓，會有這麼優異的成績，除了新任社長的大刀闊斧，當然還受惠疫情下，推升了居家娛樂需求，而PS5、CMOS、ABF等台廠相關概念股都值得持續關注。

生技股再次撿到槍 防護概念 新藥疫苗價差可期

國際出現新冠肺炎變種病毒，同時，台灣本土零確診也難逃破功，這場人類與病毒的戰爭，台灣難以置身事外，而沉寂了3～4個月的生技股，很可能再次成為資金避險重要標的。

有效運用槓桿操作 個股期貨掩護現貨 搶順勢列車

很多人都知道211檔個股期貨，但會使用的寥寥可數，上期針對初學者做入門介紹，本期接著做進階介紹，當你在操作個股時，若能搭配個股期貨，有效運用槓桿操作，趨吉避凶，獲利倍增。

資金瘋狗浪來襲 跟對方向 才是大贏家

全球資金瘋狗浪來襲，你跟上了嗎？站在浪頭上，跟對方向，才是下一波大贏家。此次，本刊特地從華爾街角度切入，觀看全球資金走向；並且再從台股「滾量股」與「一飛沖天股」做布局機會的研判，此時此刻，選對股比卡位重要。

台股進入末升段？ 免驚！6大股價位階策略因應

台股近1個半月來，漲幅超越美股，許多個股股價大漲噴出，達到群魔亂舞的情況，恐怕是股市末升段現象，然在市場對元月行情仍有期待下，面對現階段位處高檔的台股，您該如何因應？

漲價族最大贏家 16檔概念股還有甜頭可吃！

漲價族群的股票操作可說是過去這一年來的最大贏家，現在有哪些漲價族群在新的一年裡仍有續漲威力？市場報價王找出4大族群的16檔漲價概念潛力股，提供做為操作參考。

晶片市場世紀大變革 蘋果積極甩開英特爾 高通

一直以來，電子產業分工方式一直都很清楚，不過最近這些分際一再被打破，從蘋果M1開始，就可以清楚感受到未來晶片市場版圖就將大洗盤，市場就將有一番新的格局。

電動車產業催油門 車用零組件搭上成長特快車

在疫情的衝擊谷底已過之下，美、歐、中車市皆逐步復甦，其中電動車成長明顯高於燃油車，預期相關的車用零組件族群有望搭上電動車產業的特快列車，業績也將隨之高速成長。

吊車尾的好股 慢漲黑馬就將出頭天！

台股衝上一萬四，還有哪些漲幅落後的好股票？「慢漲股」接棒！只要有耐心，烏龜也能成為贏家，本單元專家將幫你找出這些吊車尾的資優生。 Part 1 精選落後補漲金烏龜 Part 2 出量低價股輪番上陣 Part 3 落難金雞母愈跌愈買

熱錢由債轉股誰受惠？ 歐股 新興市場大匯戰開打

債息上升表示資金從債市轉出流入股市，在這股趨勢可望持續至明年下，加上各國央行仍致力壓低利率來刺激經濟成長，及市場看好疫苗有助經濟回復正常，明年股市投資方向可能要轉變。

熱門新聞

籌碼最終戰 內外資各顯神通 卡位王牌股！

2020市場怪現象 明年何時會刺破債市泡沫

蘋果電動車PK特斯拉 這幾檔出頭天了

全球5G投資超乎預期 台廠站在最有利位置？

SONY浴火重生 PS5 CMOS ABF台廠相關吃香喝辣

生技股再次撿到槍 防護概念 新藥疫苗價差可期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。