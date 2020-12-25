生技股再次撿到槍 防護概念 新藥疫苗價差可期

【文／黃靖哲】

國際出現新冠肺炎變種病毒，同時，台灣本土零確診也難逃破功，這場人類與病毒的戰爭，台灣難以置身事外，而沉寂了3～4個月的生技股，很可能再次成為資金避險重要標的。

國際出現新冠肺炎變種病毒，12月19日的新聞畫面令人觸目驚心，倫敦是全球前5大金融中心，過去公共衛生環境皆是全球名列前茅都市，沒想到竟出現了新冠變種病毒，傳染力大幅提升，不到48小時內世衛組織（WHO）已經警告在丹麥、荷蘭等地出現新變異種病毒株。進而造成倫敦市民在耶誕節期間大舉逃離市中心，全球各國禁航或減航英國的狀況也陸續發生。

與此同時，台灣本土「零確診」也難逃破功，陸續出現少數案例。雖然我們對於台灣防疫指揮中心的「疫情調查」與「防疫」仍具高度信心，認為很快就能掌握，但全球疫情狀況嚴峻之下，這場人類與病毒的戰爭，台灣恐難置身事外。就股市而言，沉寂了3～4個月的生技股，很可能再次成為投資人資金避險的重要標的。

生技股指數低檔再起

生技股漲跌仍與市場對於新冠肺炎等事件的心理反應有直接影響，之前全球疫情明顯減緩，生技指數就從10月的180.37點回到149.9點，拉回約19%，5日平均成交量降到約50億元附近。但近期陸續傳出相關新藥與相似藥等獲得美國FDA的許可，以及相關公司轉上市、上櫃等消息，加上新冠肺炎「變異病毒」威脅再起，台灣生技公司已先有一定基礎，只要能掌握此一契機，股價仍然有表現的機會。

然此次防疫過程與時空背景，與3月份時略有不同，選股上也必須有所調整。由於病毒的傳染發展不但會使得病毒變異，且傳染力持續提高而更難預防，但也不用過度擔心，隔了幾代相傳後，重病與致死率會持續下降。因此，未來面對新冠肺炎病毒的變異與傳染，除了基本的防護之外，新藥品的治療與開發，各類疫苗對於病毒的防疫效果，能否適應未來的變異狀況？有無更有效疫苗與治療方法？應該是本次英國出現變異病毒（南非也傳出已經出現變異病毒）之後，各方研究的重點。

首先，防護概念股仍以恆大（1325）做為指標，其股價雖然經過大幅拉回，然而銷售量與業績仍持續成長，2020年前3季每股獲利高達16.7元，表現亮眼，未來口罩與防護衣等產品雖然售價降低，但是需求不減，回檔後本益比估計低於5倍，具反彈空間，先以83.5元～118元區間操作。另外，康那香（9919）、美德醫療-DR（9103）等個股波動狀況也與其類似，策略上可同樣用區間操作掌握價差利潤。