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SONY浴火重生 PS5 CMOS ABF台廠相關吃香喝辣

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

今年12月，SONY股價正式突破1萬日圓，會有這麼優異的成績，除了新任社長的大刀闊斧，當然還受惠疫情下，推升了居家娛樂需求，而PS5、CMOS、ABF等台廠相關概念股都值得持續關注。

在2011年時，SONY一度虧損高達4566億日圓，平井一夫接任執行長兼社長，重新架構SONY為3部分，電子、金融服務、娛樂（包含音樂及電影）等業務，經一連串削減成本與併購潛力公司後，2012年出現2008年以來首度盈利。2012年股價不到1000日圓的SONY，受惠今年新冠疫情推升了居家娛樂需求，今年12月，股價正式突破1萬日圓。

SONY上季業績年增1.45倍至4596億日圓，11月中推出新遊戲主機Play Station 5，預計至3月底可以售出760萬台，更勝前一代主機PS4首年度銷量約700萬台。SONY同時上修全年度遊戲及網路服務收入預測1000億日圓，全年度收入將達2.6萬億日圓，年增31%，全公司收入預估上調2000億日圓至8.5萬億日圓，營業利益預測增800億日圓，來到7000億日圓。

CMOS成長空間極大

除了居家娛樂需求推升外，SONY在影像感測器（CMOS Image Sensor）市占率超過4成，高居世界第一，主要應用於智慧型手機，自動駕駛、智慧工廠、娛樂、醫療、虛擬實境等。SONY採取人工智慧（AI）結合影像感測器的研發方向、推出Depth Sense感測器讓相機能以3D模式觀看世界的產品策略，委由台積電（2330）代工製造，在日本長崎投資1000億日圓興建新產線等方式，都是為了這市場崛起做準備。市調機構預估該市場，將從2020年的197億美元增長到2024年的270億美元。

筆者曾在第1124期非凡商業周刊中提到手機多鏡頭與汽車先進輔助駕駛，需要大量的影像感測器，台灣影像感測器3雄就是精材（3374）、同欣電（6271）與原相（3227）。台積電持有41%的精材今年股價創掛牌後新高，一度超過200元，主因在於去年12月傳出SONY首度將影像感測器釋單給台積電，該批訂單預計以40奈米製程打造，今年7月再傳出SONY高階影像感測器下單給台積電，合作延伸至28奈米。

由於全球85%影像感測器晶片尺寸封裝（Chip Size Package）產能集中在精材及蘇州晶方等2家業者手中，過去3年都沒有擴產，今年供不應求。上季EPS2.2元，毛利率從17%提升到36.5%，董事會也通過約5.57億元資本支出，因應8吋晶圓級封裝製程演進需求和購置研發設備等。

同欣電去年在國巨集團接手後，今年完成併購勝麗，成為全球第3大影像感測元件封測廠。在產業分工上，同欣電主攻影像感測元件的晶圓測試、晶圓重製；勝麗則以組裝及成品測試為主。由於中低階手機鏡頭像素持續升級，美中貿易戰後全球分成兩大系統，未來客戶有更多機會拿到高階產品訂單。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/25 No.1229】

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