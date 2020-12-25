2020市場怪現象 明年何時會刺破債市泡沫

【文／阮文非】

目前市場資金氾濫的嚴重程度，讓各種金融商品幾乎只漲不跌，但通膨卻有氣無力，經濟失衡已到了不正常的境地，產生過去從未出現過的種種怪現象，2021年金融市場會出現什麼變化？

原本今年全球景氣被看好，但年初中國爆發新冠肺炎疫情，迅速蔓延世界各地後，所有情勢為之逆轉，其中，油價更出現有史以來首次負值的地步。疫情正是影響今年國際政經局勢的根源，引發各國為防疫而封鎖邊境，對經濟造成直接打擊，美國把疫情元凶歸咎於中國，更讓川普制裁中國時更理直氣壯，引發西方國家連手對付中國，澳洲更跟中國槓上，結果中國禁止澳洲煤進口而導致最近全國要限電，這種骨牌效應完全超出所有人的預期。

另一方面，各國政府與央行為挽救經濟，紛紛大舉推出振興措施和超寬鬆貨幣政策，均到了前所未見的程度。除了各國公共債務壓力不斷增加至令人憂心外，央行的救市子彈也差不多快用完，讓人擔心若有需要時，央行想要救市也無能為力。但目前市場資金氾濫的嚴重程度，讓投機炒作之風大盛，各種金融商品幾乎只漲不跌，但通膨卻有氣無力，錢都跑到哪裡去了？簡單說，經濟失衡已到了不正常的境地，產生過去從未出現過的種種怪現象，而且這種情勢極可能延續至2021年。

疫情引發新仇與舊恨

新冠肺炎疫情對全球的衝擊幾乎是前所未見，即使2003年爆發的SARS疫情，也只是集中在亞洲等部分地區，像新冠肺炎這樣席捲全球的疫情，恐怕連20世紀初的西班牙流感也無法相比，主因是世界經濟走向全球化20、30年之久，是新冠肺炎疫情失控的重要背景。疫情對經濟的衝擊已經不用多說，但誰也沒想到最後演變成西方國家連手對付中國，使過去中美貿易戰不斷擴大至中西貿易戰。澳洲已站上火線，相信其他西方國家將陸續跟進，即使疫情結束，中西方的新仇舊恨也不容易平息下來。

目前各種疫苗已陸續上市並開始施打，讓許多人寄予厚望，認為疫情很快就會被解決，但問題是疫苗的效果真的有外界想的那麼樂觀？恐怕沒有那麼簡單。雖然歐美已開始打疫苗，但數量有限，又主要集中醫護先打，專家估計要完全配送所有疫苗給所有人施打，至少要8000架波音747，更別說疫苗至少要明年中才開始全面上市，現在就算有足夠疫苗，基本上也送不出去！