籌碼最終戰 內外資各顯神通 卡位王牌股！

【文／陳威良】

2020年進入倒數計時，此時不僅市場籌碼激烈碰撞，也是投資人健檢手上持股，汰弱換強的好機會，本單元專家將以籌碼面為主，技術面、基本面為輔，捕捉法人、主力動向及分析大量股、董監改選題材，告訴你哪些股票有機會成為內資、外資王牌股，提前掌握飆漲行情，趁勢賺上一波！

歲末進入最後倒數，台股維持高檔震盪，內、外資法人以及主力大戶已陸續開始準備結帳收兵，不過同時間也會針對明年看好的族群分批進場布局。如果以大盤的角度來看，外資在11月買超1090億元，不過進入12月以後買盤縮手，期貨甚至轉為2015年以來首見的淨空單，顯示年底前因為外資準備休長假，雖然多頭行情下，外資不一定會大舉結帳賣股，不過暫時會轉為中性避險策略。

投信績效遠勝大盤

Q4偏向結帳守戰果

投信在12月初一度買超，但主要是新募集的基金進場，若撇開此因素來看，基本上投信今年績效遠勝大盤，因此從第4季開始就偏向結帳守住戰果，所以，投信高持股的中小型股於年底最後幾個交易日，仍須特別提防賣壓湧現。至於操作靈活的自營商與主力，在14000點之上也呈現賣多於買。

所以，此時投資朋友要有居高思危意識，持股比重不宜大幅增加，而最重要的是針對持股汰弱換強，建議不妨循著法人與主力的腳步，找出能抱股跨年的潛力股。

比對12月以來，包括外資、投信、自營商與主力等4大籌碼買超標的，從中找出法人看好個股以及產業方向。

在記憶體產業方面，華邦電（2344）是外資買超最多標的，本月大買12.7萬張，主力也買超逾9萬張，股價從月初連續噴出後一口氣漲了超過4成，不過11月營收比上月減少2.76%，基本面還沒跟上股價，因此進入漲多後的震盪整理期，法人籌碼也稍有調節。SLC NAND被大量應用在工控及安控、物聯網、穿戴裝置等市場，如今三星逐步淡出，美光也減少供給量，但市場需求仍穩定成長，預期價格在明年初出現反彈走勢，營運進入正向循環，月線有守可逢低布局。

旺宏（2337）是投信在記憶體產業中主要布局個股，從起漲區沿路買至股價創波段高，估算平均買進成本約39元～40元，另外主力也買超6萬多張，最近股價若回測投信成本區則可低接。由於旺宏是投信近期才認養的標的，年底前至少可維持強勢整理，中長期展望受惠中芯受美國政府管制的NOR Flash轉單效應，因此持續偏多看待。